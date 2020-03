Extra opvangplekken voor daklozen in strijd tegen Covid-19

In de strijd tegen Covid-19 is opvang voor daklozen belangrijk. Beeld Shutterstock

In een sporthal in West worden honderd extra nachtopvangplekken ingericht. Het gaat onder meer om mensen die al enige tijd dakloos zijn en mensen die recent hun huis zijn kwijtgeraakt door bijvoorbeeld echtscheiding of verlies van hun baan.

In de sporthal worden twee ruimtes ingericht met elk vijftig overnachtingsplaatsen. Stichting de Regenboog Groep zal met beroepskrachten en ervaren vrijwilligers de opvang verzorgen.

‘Verdunning’ van de opvang

Nog eens 173 bestaande opvangplekken, waaronder 23 gezinsplekken, worden over een aantal locaties verdeeld om het risico op besmetting met het nieuwe coronavirus zo veel mogelijk te minimaliseren. Zij worden verdeeld over hostels in de stad.

Wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken) spreekt over ‘verdunning’ van de opvang, zodat dak- en thuislozen niet te dicht op elkaar komen te zitten. Niet alleen is hij bezorgd over besmetting van de dak- en thuislozen zelf, maar ook van het personeel dat in de opvang werkt.

Groot Wassink: “Dit is niet een doelgroep die je zomaar even zijn eigen gang kunt laten gaan. Er is veel begeleiding nodig en die staat enorm onder druk.”

Van staatssecretaris Paul Blokhuis (Volkshuisvesting) heeft de wethouder inmiddels de toezegging dat het rijk zal betalen voor alle ‘coronagerelateerde’ uitbreiding van de opvang.

Op dit moment beschikt Amsterdam over ruim zesduizend opvangplekken voor dak- en thuislozen gedurende 365 dagen per jaar en 445 tijdelijke plekken in de winteropvang of in de stoelenopvang. Vorige week zijn al extra maatregelen getroffen. Zo werden de Sporthallen Zuid ingericht voor honderd daklozen en werd de opvanglocatie Transformatorweg in drie ruimtes van vijftig personen opgesplitst.

“Vanuit de gemeenteraad is er een roep om 24-uursopvang,” zegt Groot Wassink. “Maar de GGD raadt dat af. Als je grote groepen mensen de hele dag bij elkaar zet, is de kans op besmetting groter dan dat ze buiten zijn of bij een inloopvoorziening.”