Extra opvang voor daklozen in Amsterdam, maar: ‘De echte oplossing ligt bij het aanpakken van de woningnood’

Een zaal in de noodopvang in Amsterdam. Beeld RAMON VAN FLYMEN / ANP

Het aantal dak- en thuislozen is in Amsterdam flink gestegen. Jaarlijks melden zich zo’n 2500 mensen bij de gemeente. Zorgorganisatie HVO-Querido schat dat in Amsterdam zo’n tienduizend mensen geen woning hebben.

Vooral het aantal economisch daklozen groeit hard; mensen die door allerlei stijgende kosten op straat belanden. Ook het aantal arbeidsmigranten uit Oost-Europa die hun baan en vervolgens hun woning verliezen stijgt. Volgens wethouder Rutger Groot Wassink (Opvang) hebben deze groepen vaak moeite om bij een opvangplek terecht te komen.

Donderdag maakt Groot Wassink daarom bekend drie- tot vierhonderd extra opvangplekken te openen. Momenteel zijn er elfhonderd plekken voor tijdelijke huisvesting, opvang en beschermd wonen. Naast deze extra opvangplekken komt er ook een aparte winteropvang met 250 plekken, die open is van 1 december tot 1 april.

Broodnodig, aldus Groot Wassink, die daarbij het verhaal vertelt van een 23-jarige jongen met een prima baan, die noodgedwongen in zijn auto slaapt. “Hij reageert zo vaak als kan op Woningnet, heeft een sportabonnement zodat hij ‘s nachts ergens kan douchen en heeft veel in hostels geslapen. Maar op een gegeven moment is het geld op. En om allerlei redenen is er geen netwerk om op terug te vallen. Met deze stap wil ik zo’n jongen beter kunnen helpen.”

Want waar de stad bijna 4500 opvangplekken heeft voor mensen die een zorgvraag hebben (een WMO-indicatie) zijn er veel minder plekken voor mensen die dakloos raken maar niet per se zorg nodig hebben. Groot Wassink: “Terwijl je mensen zo snel mogelijk een rustige plek wil bieden om te werken aan hun toekomst. Hun woonvraag moet niet omslaan in een zorgvraag, omdat we geen plek voor ze hebben.”

Ook buiten de stad

Concreet komen er zestig plekken in de dag- en nachtopvang bij, met name voor vrouwen. Er komen tien opvangplekken bij voor jongvolwassenen en ook dertig plekken voor kwetsbare gezinnen. Daarnaast komen er 140 tijdelijke woonplekken voor economisch daklozen en vijftig tot honderd flexwoningen waar tien tot vijftien jaar gewoond kan worden. Ook komen er 65 plekken voor dakloze arbeidsmigranten, waarbij de voorwaarde is dat ze aan een begeleidingstraject meewerken gericht op werk, een andere woonplek of terugkeer.

Tegelijkertijd is duidelijk dat, net als voor ieder ander, de kans klein is dat al deze mensen een woning in Amsterdam zullen vinden. In het plan staat daarom dat gekeken wordt naar een duurzame woonoplossing buiten de stad, in overleg met andere gemeenten.

De winteropvang krijgt 250 opvangplekken. Deze plekken worden niet voor iedereen toegankelijk, maar zijn specifiek bedoeld voor kwetsbare mensen die al een tijd in Amsterdam verblijven, ook om te voorkomen dat er een aanzuigende werking is. Bij vorst geldt daarnaast al langer de winterkouderegeling, waarmee bij hevige kou de noodopvang wordt opgeschaald.

Inloophuizen

De komende drie jaar wordt er jaarlijks 18,5 miljoen euro extra geïnvesteerd, waarmee de totale investeringen tot en met 2026 62 miljoen euro is in de aanpak van dakloosheid. Hiervan komt 12 miljoen euro jaarlijks vanuit het Rijk, Amsterdam legt zelf 6,5 miljoen euro in. Het is geld dat al gereserveerd was bij de presentatie van het coalitieakkoord vorig jaar, toen coalitiepartijen PvdA, GroenLinks en D66 al extra opvangplekken beloofden.

Tegelijkertijd erkent Groot Wassink dat ook de nieuwe plekken snel weer zullen vollopen. “We lossen het probleem van dakloosheid hiermee niet op. De echte oplossing ligt bij het aanpakken van de woningnood.” Ook zijn er zorgen over de financiering op langere termijn: de vraag is of een nieuw kabinet óók blijft investeren en bij de gemeente is na 2026 nog geen geld gevonden. Mogelijk moet er dan weer worden afgeschaald.

Naast de extra opvangplekken wordt er ook geld vrijgemaakt om het aantal inloophuizen uit te breiden en het daklozenkantoor waar hulp en advies geboden wordt, meer subsidie te geven. Daarmee voldoet het college aan wensen van de raad, die het afgelopen jaar met meerdere moties opriep tot meer begeleiding van kwetsbare groepen, onder wie lhbti’ers in de stad.

Over de auteur: Tim Wagemakers verdiept zich al bijna 10 jaar in de Amsterdamse politiek en schrijft er sinds 2022 voor Het Parool over als politiek verslaggever.