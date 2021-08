Extra noodopvang voor Afghaanse vluchtelingen opent op Marineterrein Amsterdam

Het Marineterrein in het centrum. Beeld Eva Plevier

Dat meldt de instantie voor de huisvesting van asielzoekers op de website. Het gaat om een locatie die momenteel in gebruik is door het ministerie van Defensie, nabij Kattenburg.

Volgens burgemeester Halsema is het niet meer dan logisch dat de hoofdstad ruimte biedt voor ontheemden uit Afghanistan, die op de vlucht zijn sinds de machtsovername van de Taliban. “Amsterdam heet de mensen uit Afghanistan die vandaag zijn aangekomen van harte welkom. Deze mensen hebben een afschuwelijke tijd achter de rug en verdienen rust in de noodopvang,” aldus de burgemeester.

Halsema zegt ook dat het niet vanzelfsprekend is dat deze groep definitief in Amsterdam blijft. “Het is belangrijk om goed te kijken hoe ze een plek kunnen krijgen na de tijdelijke noodopvang op het Marineterrein. Wij zullen samen met het COA onderzoeken hoe Amsterdam hier een rol in kan spelen.”

Reguliere asielzoekerscentra

Donderdagmiddag zullen de eerste bussen met vluchtelingen reeds arriveren. Al eerder waarschuwde het kabinet dat de reguliere asielzoekerscentra vol dreigen te raken, reeds 27.000 van de 29.000 bedden in de opvang zijn bezet. Daarom worden nu her en der in Nederland noodopvanglocaties geopend.

De mensen die in Amsterdam gehuisvest worden, krijgen een plekje op het deel van het Marineterrein dat bij Defensie in gebruik is. In bestaande gebouwen en kazernes is ruimte voor ongeveer 400 personen.

De drie noodopvanglocaties in Zoutkamp, Zeist en Ede zitten inmiddels nagenoeg vol. Vanaf zondag kan de locatie in Nijmegen in gebruik worden genomen.

Vluchtelingencrisis in 2015

Milo Schoenmaker, bestuursvoorzitter van het COA: “We zijn de gemeenten en Defensie zeer dankbaar dat zij de tijdelijke noodopvang voor de Afghaanse evacués beschikbaar stellen. De medewerkers van het COA doen er alles aan om deze mensen zo goed mogelijk op te vangen en voor te bereiden op hun toekomst.”

Tijdens de vorige vluchtelingencrisis in 2015, naar aanleiding van de Syrische burgeroorlog, arriveerden dagelijks tientallen vluchtelingen in Amsterdam. 1500 van hen werden toen maandenlang opgevangen in sporthallen en andere noodopvanglocaties.