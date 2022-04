Extra miljoenen om criminaliteit jongeren in Amsterdam tegen te gaan

Dilan Yesilgöz, minister van Justitie en Veiligheid, tijdens het wekelijkse vragenuur in de Tweede Kamer. Beeld ANP

‘Georganiseerde misdaad heeft in diverse wijken in ons land een giftige uitwerking op de jeugd,’ schrijft Yeşilgöz-Zegerius als toelichting in het besluit. ‘Drugscriminelen rekruteren jongeren en dat begint soms al op de basisschool.’ De aanpak van zware misdaad omhelst dus het voorkomen, maar ook het doorbreken van criminele netwerken en verdienmodellen.

In het coalitieakkoord trekt het kabinet daarom jaarlijks extra geld hiervoor uit, oplopend naar een bedrag van structureel 100 miljoen euro vanaf 2025. Dit geld komt boven op de 434 miljoen euro structureel die eind vorig jaar met Prinsjesdag door het vorige kabinet is vrijgemaakt.

Burgemeester Femke Halsema, het Openbaar Ministerie (OM) en de politie riepen het demissionaire kabinet toen al op om fors meer te investeren voor de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Halsema is daarom blij met de extra miljoenen, laat ze weten. “Heel goed dat de minister aandacht heeft voor dit hardnekkige probleem. Er zijn komende jaren forse investeringen van het Rijk nodig voor de veiligheid van de stad.”

Plannen uitwerken

Yeşilgöz-Zegerius heeft nu de 15 gemeenten, waaronder Amsterdam, gevraagd plannen uit te werken voor wijken waar de risico’s het grootst zijn dat jongeren doorgroeien in een criminele carrière. Naast de politie en het OM, wordt ook gekeken naar andere betrokken partners in de leefomgeving van jongeren: reclassering, Stichting Halt, jongerenwerkers en jeugdzorg. Volgens de minister zijn de gemeenten nu eerst aan de slag met het uitwerken van de plannen, vervolgens wordt gespecificeerd hoeveel geld van de 82 miljoen naar welke gemeente zal gaan.

Minister Yeşilgöz: “Alles valt of staat met jongeren aanspreken op hun gedrag en het betrekken van hun ouders. Alleen door een intensieve persoonsgerichte aanpak kunnen we de intimiderende druk van drugshandelaren op onze kinderen, scholieren en jongvolwassenen in wijken stoppen.’’