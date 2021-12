Extra karton op straat tijdens de feestdagen: ‘Vouw het even op’

Wethouder Jakob Wedemeijer (tweede van links) en Jori Ebskamp van Bol.com (uiterst links) helpen twee vuilnismannen extra karton verzamelen. Beeld Sophie Saddington

“Vanuit mijn kamer, waar ik door corona veel tijd doorbreng, kijk ik uit over de containers,” zegt Sara Bugera, student in Bos en Lommer. Dit weekend staat er weer een flinke stapel karton voor haar raam. “Wat me stoort is de laksheid van mensen: vouw je dozen even op. Nu worden ze nat van de regen, ze waaien weg; de hele straat wordt er vies van.”

Ook Tasci Dağlar uit de Oosterparkbuurt ‘wordt gewoon boos’ van het karton op straat. “Er staan niet genoeg containers, waardoor ze vaak vol zitten. Maar je kunt ook de moeite doen om een stukje verderop te lopen. Dit is gewoon asociaal. En het stapelt zich op: als één iemand het doet, dan volgt de rest.”

Niet bij te houden

Overlast van kartonnen afval is al jaren een probleem in de stad, maar door corona is er geen houden meer aan. In 2020 werd vijf procent meer papier ingezameld dan het jaar ervoor, en zelfs 28% meer karton – waarschijnlijk een gevolg van de coronacrisis. Van 2021 zijn nog geen cijfers bekend. Ook verwacht de gemeente deze maand een piek te zien. Vorig jaar werd er na Black Friday 52.000 kilo extra karton ingezameld, en na Sinterklaas nog eens 32.000 kilo. Het karton dat op straat wordt gedumpt en daarom niet gerecycled kan worden, is nog niet eens in deze cijfers meegenomen.

Daarom bedachten de gemeente en Bol.com een heuse ‘kartonvreter’: deze versierde vrachtwagen verzamelt op vrijdag en zaterdag extra karton in Zuid en Oost. Een eenmalige ludieke actie, vooral bedoeld om bewustzijn te creëren, zegt wethouder Jakob Wedemeijer (Reiniging). Want hoewel de gemeente extra vrachtwagens inzet in december, is het ‘niet bij te houden’. “De containers zijn razendsnel vol, mede omdat men dozen niet opvouwt.”

Overigens lijkt er wat verwarring te bestaan bij Amsterdammers: het is nooit de bedoeling dat je karton en papier bij het grofvuil zet. Wie het naast een container zet, riskeert zelfs een boete van 95 euro.

Creatieve oplossingen

Wedemeijer is blij dat plastic sinds dit jaar niet meer apart wordt ingezameld; die containers kunnen voor karton worden gebruikt. En webwinkels kunnen bijvoorbeeld dunner karton gebruiken en hun producten op maat verpakken, zegt Jori Ebskamp, Manager Duurzaamheid bij Bol.com.

Bugera hoopt op meer creatieve oplossingen van de gemeente. Ze denkt bijvoorbeeld aan de al bestaande buurtinitiatieven om containerpunten op te fleuren met een minituintje. “Als de de gemeente nou zorgt dat de verzamelpunten er mooi uitzien, helpt dat écht. Want als je dan nog je afval ernaast zet, is er echt iets mis met je.”