Extra huurwoningen voor leerkrachten in Zuidoost

Veel leraren willen graag in Zuidoost werken, maar kunnen geen betaalbare woning vinden. Beeld Mats van Soolingen/Hollandse Hoogte

Wil een leerkracht graag voor de klas staan in Zuidoost, maar kan hij of zij geen geschikte woning vinden? Dan biedt Zonova diegene nu een baan én een woning aan. Dat is in elk geval het plan. Er wordt door Rochdale een passende huurwoning gezocht, qua grootte en qua inkomen. Daarbij wordt ook gekeken naar de grootte van het huishouden.

De plannen komen bovenop de bestaande regeling die het college van b. en w. in 2019 maakte met woningbouwcorporaties. De afspraak is dat er jaarlijks vijftig tot honderd sociale huurwoningen en vijftig tot honderd middeldure huurwoningen beschikbaar worden gesteld voor docenten.

Het is van groot belang dat er meer leerkrachten naar Zuidoost komen. Veel willen wel, maar kunnen geen geschikte woning vinden. Het gebrek aan betaalbare woonruimte zorgt voor een groeiend lerarentekort in de stad. In Noord, Nieuw-West en Zuidoost zijn de problemen het grootst. Het tekort is daar meer dan drie keer zo groot als elders in de stad.

Masterplan

De stad neemt veel maatregelen om het lerarentekort tegen te gaan. Veel leraren in Zuidoost krijgen bijvoorbeeld een toeslag. Ook heeft demissionair minister Arie Slob (Onderwijs) recent een tijdelijke salarisverhoging voorgesteld voor leerkrachten op scholen met veel achterstanden.

Harry Dobbelaar, bestuurder bij Zonova, zei deze zomer in Het Parool al dat hij op zijn scholen in Zuidoost achttien leerkrachten tekort komt, en dat sommige scholen misschien moeten overschakelen op een vierdaagse schoolweek of op gedeeltelijk onderwijs.

De pilot van Rochdale en Zonova is onderdeel van het Masterplan dat in februari dit jaar is opgesteld voor Zuidoost. Een zogeheten ‘Alliantie’ gaat de komende twintig jaar alles op alles zetten om hardnekkige problemen in het stadsdeel, zoals armoede, schooluitval en criminaliteit, aan te pakken.

Rochdale verwacht maximaal tien woningen vrij te kunnen spelen tijdens de pilot. In januari volgt een evaluatie. Die moet uitwijzen of voortzetten en verbreden van de samenwerking wenselijk en mogelijk is.