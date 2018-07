Extra handhavers op en rond Reguliersdwarsstraat

Steeds onveiliger

De lhbt-gemeenschap voelt zich volgens Van Aartsen steeds onveiliger in Amsterdam. "Als ik het zo hoor is het tegenwoordig een stuk slechter gesteld met de veiligheid dan pakweg 10, 15 jaar geleden, en dat kan ik mij goed voorstellen," zei hij in reactie op vragen uit de raad over het incident.



Hoewel dit incident elders in de stad plaatsvond, zei Van Aartsen toe om in ieder geval twee extra handhavers op te stellen in de Reguliersdwarsstraat, vanwege de hoge concentratie roze cafés in het gebied.



Het slachtoffer heeft binnenkort een gesprek met veiligheidsambtenaren van de gemeente, en heeft het aanbod gekregen om mee te varen op de gemeenteboot tijdens de Pride 2018.



