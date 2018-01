Extra geld voor reiskosten van Amsterdamse leraren

960 In de cao is vastgelegd dat leraren tot 960 euro per jaar krijgen aan reiskostenvergoeding. De gemeente doet daar tot 2000 euro per jaar bij.

Via hun cao krijgen leraren niet meer dan 80 euro per maand terug. De gemeente vult dat nu aan met minimaal 500 euro en maximaal 2000 euro per leraar per schooljaar voor reizen per ov of auto.



Wel moet een docent meer dan 20 kilometer van zijn of haar werk wonen.



Parkeerplekken

Naast het vergoeden van de reiskosten is ook gekeken naar parkeerplekken voor leraren. De beschikbare 2000 parkeervergunningen voor maatschappelijke functies mogen worden herverdeeld - al geven leraren desgevraagd aan nog geen oplossing te hebben voor hun parkeerproblemen.



Voor sommige leerkrachten is de maatregel een motivatie om in Amsterdam te blijven lesgeven. Suzanne Pang Atjok (34) ging voor de zomervakantie weg als juf bij Montessorischool Steigereiland, maar keert in februari terug.