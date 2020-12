Extra geld voor ondersteuning Amsterdamse zzp’ers

In de horeca vielen grote klappen. Beeld Hollandse Hoogte

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) trok al 6,5 miljoen euro uit voor extra coronasteun aan zzp’ers. Die konden al langer een aanvulling krijgen op hun inkomen via de zogeheten Tozo-regeling. Als ze daar een beroep op doen, krijgen ze van de gemeenten in het nieuwe jaar ook de vraag of ze openstaan voor ander werk.

Amsterdam wil het daar niet bij laten en trekt er in 2021 dus ook extra geld voor uit. Zzp’ers kunnen begeleiding krijgen bij het vinden van ander werk. Het staat ze ook vrij om door te gaan met hun bedrijf; dan kunnen ze coaching krijgen. Verder worden schuldhulpverleners ingezet met speciale aandacht voor ondernemers.

Van baan veranderen

“Ook zelfstandig ondernemers moeten op de gemeente kunnen rekenen als het tegenzit,” zegt wethouder Rutger Groot Wassink. Amsterdam is geschrokken van het hoge aantal zzp‘ers dat in de problemen is gekomen. In het voorjaar deden 41.000 Amsterdammers een beroep op de Tozo-regeling, bijna de helft van het aantal zzp’ers in de stad.

De derde variant van de Tozo, waarbij de eisen strenger zijn, werd in november nog door ruim 13.000 Amsterdammers aangevraagd. Dat is meer dan in Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven bij elkaar.

Dringend nodig

Het is bijzonder dat een gemeente ook steun geeft aan ondernemers. Volgens Groot Wassink is dat momenteel dringend nodig, maar hij verwacht ook dat de economie er sneller bovenop komt als meer ondernemers op de been blijven. Door de flexibilisering van de arbeidsmarkt kan een deel van de zzp’ers al langer alleen met grote moeite het hoofd boven water houden.

Groot Wassink verwacht hiermee 2000 ondernemers te helpen. Met de extra steun hoopt hij te voorkomen dat een derde eindigt in de bijstand. Er is speciale aandacht voor zzp’ers in de cultuursector, horeca en taxibranche. Sinds augustus zijn ook al taxichauffeurs op weg geholpen naar ander werk.

Behoefte nog onzeker

Ook voor de gemeente is het nog onzeker hoe groot de behoefte is. De ervaring leert, schrijft Groot Wassink, dat zzp’ers toch graag hun eigen boontjes doppen. Daarbij speelt ook een rol dat de situatie snel kan veranderen door het oplaaien of wegebben van het virus. Dit jaar merkte Amsterdam al dat ondernemers die de ene week aan de bel trokken voor hulp bij het vinden van een baan in loondienst daar een week later weer van terugkwamen omdat hun zaak weer open mocht.

Van de Amsterdamse ondernemers die in het voorjaar de Tozo-steun hebben gekregen zei in een enquête twee derde vooralsnog geen behoefte te hebben aan steun. Een derde stond daar wel voor open. Zo’n 10 procent speelde met de gedachte om het bedrijf te beëindigen en wilde wel steun bij het zoeken naar werk in loondienst.