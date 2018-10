Extra flitstreinen van Amsterdam naar Londen op komst

Vanaf juni komt er dagelijks een derde trein bij om aan de grote vraag van reizigers te voldoen, meldt Eurostar. De jaren daarna zit minstens een verdubbeling van de dienstverlening in de pijplijn.



"Sinds de lancering van deze dienst in april hebben we meer dan 130.000 extra klanten vervoerd. Allemaal passagiers die een snelle treinverbinding nu verkiezen boven het vliegtuig. Dat heeft ruim 7.000 ton CO2-uitstoot gescheeld."



Nu worden reizigers vanuit Nederland in Brussel nog onderworpen aan vertragende paspoortcontroles. Ons kabinet werkt hard met België, Frankrijk en Engeland aan een groot verdrag om die checks uiterlijk vanaf eind 2019 op de Nederlandse stations te laten plaatsvinden.



Zonder vervelende onderbreking

Passagiers kunnen dan zonder vervelende onderbreking reizen tussen Amsterdam, Rotterdam en Londen. Eurostar: "Zodra dat is geregeld, dan willen we het aantal treinen per dag verdubbelen naar vier met de ambitie van vijf treindiensten per dag."