Extra drukte treinen door storing NS

Doordat woensdag nog niet alle treinstellen op de juiste tijd op de juiste plek kunnen zijn, kunnen de trein korter zijn dan normaal, laat NS weten.



Door een storing op de verkeersleidingpost van Prorail kwamen alle treinen in de omgeving van Amsterdam rond kwart voor acht 's avonds stil te staan, met grote drukte op vooral het Centraal Station en Amsterdam Zuid tot gevolg.



Ook Schiphol ondervond grote hinder. Veel reizigers konden niet naar huis komen. Rond de luchthaven waren de hele avond files.



De oorzaak van de storing lag in de verkeersleidingspost van Prorail. De herstart mislukte waardoor enkele perrons bomvol stonden. Rond 22.00 uur kon vanaf de verschillende stations per richting een trein per uur vertrekken. De storing was er rond 4.00 uur 's nachts pas verholpen.



Winkeldief

Kort voor de storing werd het treinverkeer bij Schiphol al ontregeld door een winkeldief die op de vlucht sloeg. De 21-jarige verdachte zocht zijn heil in de spoortunnel en kon rond 19.00 uur worden aangehouden door de koninklijke marechaussee. Hij had volgens de marechaussee spullen gestolen bij Albert Heijn.



Het treinverkeer van en naar Schiphol werd vanwege de man in de tunnel enige tijd stilgelegd.



