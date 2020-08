Extra controle op kroegen en feesten vanwege toename coronagevallen

Gasten moeten zich sinds deze week registreren in de horeca. Beeld Eva Plevier

De GGD Amsterdam Amstelland maakt vrijdagmiddag bekend zich grote zorgen te maken over de toename van het aantal coronagevallen. Veel van deze besmettingen worden opgelopen tijdens bezoekjes aan de horeca of op privéfeesten, zoals bruiloften. Daarom heeft de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland besloten meer controles in burger uit te voeren.

Veel horeca volgen de coronamaatregelen op. Toch zijn er ook signalen dat sommige horecaondernemers de opgelegde regels bewust overtreden. Zo vragen ze gasten bijvoorbeeld hun telefoons in te leveren of hun telefooncamera's af te plakken. Als handhaving komt controleren, worden de feestgangers van tevoren gewaarschuwd.

Bij constatering van feestende en dansende groepen, zal een last onder bestuursdwang worden opgelegd en wordt de locatie direct gesloten voor een periode van vier weken, meldt de Veiligheidsregio.

Aanstaande dinsdag komt de gemeente met een raadsbrief, aldus de woordvoerder van burgemeester Femke Halsema. Hierin zal worden ingegaan op de stijging van het aantal coronabesmettingen en andere passende maatregelen.