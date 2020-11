Extra beveiliging voor orthodoxe synagogen na aanslag in Wenen

De Portugese Synagoge aan het Mr. Visserplein. Beeld Hollandse Hoogte/ANP

“We zijn geschokt door de aanslag en extra alert,” zegt voorzitter Ruben Troostwijk van het Nederlands-Israëlietische Hoofdsynagoge (NIHS) in Amsterdam.

“Na aanslagen als in Toulouse, Parijs of Wenen zijn we extra oplettend. Al weten we niet of de aanslag verband houdt met de synagoge in Wenen, toch breng je na een dag later op een andere manier je kinderen naar school. Je zegt dat ze extra moeten opletten en voorzichtig moeten doen,” zegt Troostwijk.

Kort na de aanslag stroomden zijn Whatsappgroepen vol met berichten. Hij kreeg een bericht doorgestuurd van de opperrabbijn van Wenen, Arie Folger, die meldde dat er ten tijde van de aanslag geen mensen in de synagoge in Wenen aanwezig waren.

Troostwijk: “Iedereen stemt op zo’n moment met elkaar af. Wat moeten we doen? Heeft iemand meer informatie? Moeten we aan veiligheidsmaatregelen denken?”

Extra maatregelen

De synagogen van de NIHS zijn al streng beveiligd, zegt Troostwijk, toch worden er extra maatregelen genomen. Wat die maatregelen behelsen, kan hij niet zeggen.

De NIHS-synagoge aan de Lekstraat is dinsdag gesloten. Bij aanbellen wordt niet opengedaan. Het ernaast gelegen veilinghuis is wel geopend. “We zijn hier het veiligste veilinghuis in heel Amsterdam. De politie en marechaussee rijden vaak langs,” zegt een medewerkster.

Camera’s bij de deur

Tijdens een rondgang langs verschillende synagogen in de stad blijkt dat er nergens bewakers voor de deur staan. De meeste sjoels zijn gesloten. Ook de twee synagogen in de Pijp zijn dicht. Net als bij nagenoeg alle synagogen in Amsterdam hangen er camera’s voor of boven de deur.

De buren zeggen dat ze er de laatste tijd weinig mensen hebben gezien. “Vroeger kwamen er nog weleens mensen uit Israël kijken maar sinds corona heb ik niemand meer het pand zien binnengaan,” zegt een buurman.

De Liberaal Joodse Gemeente houdt vanwege corona haar diensten alleen via Zoom. Het treffen van extra veiligheidsmaatregelen is dan ook niet aan de orde. Verontruste reacties van leden heeft Hans Weijel, voorzitter van de LJG niet ontvangen. “Er was daarnaast ook verwarring of de aanslag iets te maken had met de sjoel,” aldus Weijel.

Seitenstettengasse

Bij de aanslag in het centrum van Wenen kwamen dinsdagavond vier mensen om het leven. De schietpartijen waren in de buurt van de Seitenstettengasse, waar een synagoge staat.

De 20-jarige dader, een IS-aanhanger, werd door de politie doodgeschoten. Het aantal gewonden ligt momenteel op 22. Zeven van hen verkeren in levensgevaar. Een rabbijn zag vanuit zijn raam dat zo’n honderd kogels werden afgevuurd voor de synagoge. De schutter ging vervolgens meerdere bars af.

De voorzitter van de Joodse gemeente in Wenen, Oskar Deutsch liet op Twitter weten dat de synagoge tijdens de aanslag al gesloten was. Of de sjoel doelwit was van de aanslag kan momenteel bevestigd noch uitgesloten worden, aldus Deutsch.

Vrijheid aangetast

“Elke aanslag, of het nu op een Joods of niet-Joods doel is, komt hard aan. Ook deze aanslag, zo dicht bij de synagoge, treft ons in het hart. We leven mee met de slachtoffers,” aldus Michael Minco, voorzitter van de Portugees-Israëlitiesche Gemeente. “We voelen ons niet onveilig, maar wel in onze vrijheid aangetast.”

De diensten in zijn gemeente vinden in de sjoel plaats. Lezingen en lessen geschieden via Zoom. “We ontraden mensen uit kwetsbare groepen wel naar de synagoge te komen vanwege corona. Thuis bidden heeft net zoveel waarde.”