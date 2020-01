Extinction Rebellion valt voor dood neer op de Dam bij luchtalarm

Actief in 56 landen

Extinction Rebellion werd in 2018 opgericht in het Verenigd Koninkrijk. Inmiddels is de club actief in 56 landen over de hele wereld. Hun boodschap aan de overheid is: wees eerlijk over de klimaatcrisis en doe wat nodig is om het verlies van biodiversiteit te stoppen en de uitstoot van CO2 terug te dringen.