Extinction Rebellion valt voor dood neer bij de Stopera tijdens luchtalarm

De actievoerders deden een zogeheten die-in voor de Stopera, zoals ze al eerder op de Dam hebben gedaan. Daarbij gingen ze op de grond liggen om te laten zien dat ‘de prijs van luchtvervuiling wordt betaald in mensenlevens’, aldus de actiegroep. Gelijktijdig werd in zeventien andere plaatsen actiegevoerd.



Voordat de die-in begon deden de deelnemers mondkapjes op, terwijl het luchtalarm afging. De actie duurde ongeveer tien minuten.

‘Geen tijd te verliezen’

“Het is crisis,” zegt de 48-jarige Rick Schellingerhout, die ook op de Blauwbrug actie heeft gevoerd en daar werd gearresteerd. “We hebben nog maar een paar jaar om het tij te keren. De huidige politiek doet dat veel te langzaam, wegens belangen van multinationals en geld. We hebben geen tijd te verliezen.”

De 18-jarige Thalia Schumacher, die in de eindexamenklas op het Amsterdams Lyceum zit, zegt: “Je merkt het in de kleine dingen. Dat de knoppen van mijn planten nu al uitkomen, hoort niet. Of dat het nu helemaal niet koud is in de winter.” Haar vriendin Isis Sriskanthan (17): “We doen hier als bange burgers een roep om hulp. Ik weet gewoon niet wat er van onze toekomst over gaat zijn.”

De 17-jarige Faye Hagedorn, zesdeklasser op het Vossius. “Ik weet nog dat ik Extinction op straat zag en nog niet wist wat het was. Toen ben ik naar een talk gegaan en raakte helemaal overtuigd. Het verdriet om de aarde raakt me heel erg. Ik kan het daardoor niet hebben om niks te doen.”

Gaat het protest voor de Stopera effect hebben? “Alle beetjes helpen,” aldus Schellingerhout. “Als je geen actie voert sorteer je sowieso geen effect.” De 20-jarige planologiestudent Berend de Muijnck zegt: “Met een spandoekje lopen mensen je voorbij.” Hij hoopt dat de burgemeester en wethouders even door het raampje hebben gekeken. “Het mooiste is natuurlijk als Femke erbij komt liggen, maar dat zal wel niet.” Hagedorn: “Een mens mag dromen.”

De die-in voor de Stopera. Beeld Tahrim Ramdjan

Vervuilde lucht

Aanleiding voor de actie is de luchtkwaliteit in Amsterdam. Volgens Extinction Rebellion is de lucht in Amsterdam vervuild door de haven, het autoverkeer in de stad en het luchtverkeer op Schiphol. “De gemeente Amsterdam riep een klimaatcrisis uit. Nu moet zij doen wat nodig is,” zegt een woordvoerder.

De groep heeft een aantal eisen, waaronder het terugbrengen van de CO 2 -uitstoot naar nul in 2025. Ook wil Extinction Rebellion dat er bomen en stadstuinen worden geplant op de plekken waar nu nog parkeerplaatsen zijn en wordt opgeroepen tot de instelling van een nieuw ‘burgerberaad’ met experts en belanghebbenden.

Tevens haakt de groep aan op de kritiek op de Agenda Amsterdam Autoluw, die de afgelopen tijd toenam. Een straat als de Kattenburgerstraat krijgt door de maatregelen juist meer autoverkeer te verwerken. ‘Extinction Rebellion ziet geen oplossing in het verplaatsen van vervuiling en toont zich met deze actie solidair,’ schrijft de groep.