Extinction Rebellion kondigt nieuwe acties aan in Amsterdam

Extinction Rebellion vormde maandag een blokkade op de Stadhouderskade. Beeld Extinction Rebellion

Het protest met de naam Rebels Without Borders is nog niet voorbij, laat de groep weten. Afgelopen maandag voerden zeker 900 activisten actie door de Stadhouderskade te blokkeren. Hierbij heeft de politie negentig mensen gearresteerd van wie twintig een boete kregen.

Dinsdag vervolgde de klimaatactiegroep het protest, onder andere bij het gebouw van ABN Amro op de Zuidas en bij energieleverancier Vattenfall in Zuidoost. De politie hield bij ABN Amro 49 demonstranten aan.

‘Swarming’

‘De politiek houdt zich stil, Vattenfall greenwasht zich er als notoire vervuiler die mooi kan praten uit, ABN Amro reageerde niet eens’, schrijft Extinction Rebellion. Pas als de overheid de ernst van de klimaatcrisis erkent en daar naar handelt, stopt de klimaatactiegroep met protesteren.

Voor vrijdag hebben de activisten gepland om over te gaan tot ‘swarming’. Dat houdt in dat ze in kleine groepen geringe, korte blokkades van ongeveer zeven minuten opwerpen op verschillende locaties in de stad. Met de komende acties vraagt de groep opnieuw aandacht voor de klimaatcrisis en de verantwoordelijkheid die de overheid hierin heeft.

Tijdens de swarmingacties beloven de activisten met borden aan de wachtenden te tonen hoelang de blokkade gaat duren. Daarbij lichten ze zoveel mogelijk verkeersdeelnemers in over de ernst van de klimaatcrisis. ‘De overheid zou Extinction Rebellion dankbaar moeten zijn, in plaats van te proberen de klimaatorganisatie met overdreven machtsvertoon de mond te snoeren’, aldus de actiegroep.