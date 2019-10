Extinction Rebellion gaat ondanks verbod toch protesteren

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren de Ceintuurbaan in Amsterdam tijdens een eerdere actie. Beeld Remko de Waal/ANP

De klimaatactiegroep wil maandag 7 oktober door middel van blokkades het verkeer op de Stadhouderskade stilleggen in teken van de actie ‘Rebel Without Borders’. Burgemeester Halsema, de politie en justitie zien de blokkade als een ‘dwangmiddel’ dat valt buiten het grondwettelijke recht om te demonstreren, omdat het anderen zou belemmeren in hun bewegingsvrijheid. Bovendien vreest de burgemeester voor ‘wanordelijkheden’ en waarschuwt ze dat de nooduitgangen van het Rijksmuseum verstopt raken. De Stadhouderskade moet vrijblijven voor hulpdiensten, vindt ze.

Het besluit van burgemeester Halsema om de actie te verbieden wijzigt niets aan de plannen van Extinction Rebellion, maar maakt de actie wel officieel tot burgerlijke ongehoorzaamheid. De groep zegt maandag meer dan duizend demonstranten op de Stadhouderskade te verwachten om een ‘vreedzame blokkade’ te voeren.

Dwingen overheid tot actie voor klimaat

Ernst Jan Kuiper, woordvoerder van de klimaatactiegroep, laat weten: ‘Voor ons verandert er niks. Wij gebruiken burgerlijke ongehoorzaamheid om de overheid te dwingen iets aan het klimaat te doen. Wij verhinderen geen nooduitgangen en hulpdiensten kunnen uitwijken naar andere wegen, dat is bij de marathon van Amsterdam op dit weggedeelte ook gedaan.’

Volgens de actievoerders van Extinction Rebellion heeft de overheid een ‘sociaal contract met haar burgers’. ‘Zij beschermt haar burgers en de burgers houden zich aan de wetten en regels die de overheid stelt.’ Aangezien het huidige bestuur niet genoeg actie zou ondernemen omwille van de klimaatverandering, voert de groep actie met als doel dat ‘de regering haar verantwoordelijkheid weer neemt’.