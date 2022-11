Extinction Rebellion en Mokum Kraakt demonstreren in Magna Plaza: ‘Geef het pand terug aan de Amsterdammer’

De actievoerders willen dat in Magna Plaza ruimte komt voor sociale huur, ateliers en plekken waar spullen uitgeleend kunnen worden. Beeld Jakob van Vliet

In de grote hal van warenhuis Magna Plaza zijn spandoeken uitgerold met leuzen als ‘Stop de uitverkoop van de stad’ en ‘Geen luxe warenhuis, maar een stad die voelt als thuis.’ De actie komt voort uit een samenwerking tussen de groep Fashion Action, Mokum Kraakt en Extinction Rebellion.

De actievoerders protesteren tegen de ‘wereldwijde vervuiling en uitbuiting door de mode-industrie en tegen de ruimte die grote modeketens innemen in het centrum’. “We willen dat de gemeente Magna Plaza terug pakt van de investeerders en terug geeft aan de Amsterdammers,” zegt actievoerder Nelie. “Dit gebouw is ongeschikt voor dit niveau van consumptie. Gewone Amsterdammers hebben hier nu niets te zoeken.”

Een groot deel van de ruimtes in het warenhuis staat leeg. De actievoerders willen dat in Magna Plaza ruimte komt voor sociale huur, ateliers en plekken waar spullen uitgeleend kunnen worden. “Zodat we niet meer zo snel naar de winkel rennen.” Ze hebben bewust gekozen om de actie op Black Friday uit te voeren. “Een jaarlijkse zwarte dag voor het milieu.”

Rond kwart voor zeven hebben de betogers het pand op last van de politie rustig verlaten. Er zijn geen arrestaties verricht.

