Extinction Rebellion doet striptease bij Ymere: ‘Laat ons niet in de kou staan’

Het was een koude bedoening voor het hoofdkantoor van Ymere. Beeld Jakob van Vliet

Wat eindigde met een stripshow van zes actievoerders, die een reep isolatiemateriaal met de tekst ‘Laat ons niet in de kou staan’ voor hun naakte lichamen hielden, begon als een gemoedelijke demonstratie van Extinction Rebellion om aandacht te vragen voor de gebrekkige isolatie van sociale huurwoningen in de Van der Pekbuurt in Noord.

Terwijl een ijzige wind over de Piet Heinkade waait en werknemers van Ymere warme chocolademelk en saucijzenbroodjes uitdelen, geeft Ymerewoordvoerder Coen Springelkamp (46) aan dat hij blij is met de aandacht voor de isolatieproblematiek.

Springelkamp zegt dat Ymere hetzelfde wil als de actievoerders en ook dat Ymere al veel doet. Sinds een demonstratie van huurders en Extinction Rebellion in maart van dit jaar, heeft Ymere toegezegd om 1600 woningen boven op het geplande aantal te renoveren en te verduurzamen en financieel bij te dragen aan de Fixbrigade, een initiatief om huizen tochtvrij te maken. “De ongemakkelijke waarheid is dat het niet van vandaag op morgen geregeld is,” voegt Springelkamp daaraan toe.

‘Het gaat niet snel genoeg’

Zijn woorden doen de actievoerders van Extinction Rebellion niet zoveel: “Als Ymere zo goed bezig was, zouden wij hier niet zijn geweest,” aldus Stefanie Wels (49), een van de demonstranten.

De actievoerders vinden dat er te weinig gebeurt, terwijl kleine ingrepen al een groot effect kunnen hebben. “Er wordt gesproken over een isolatieoffensief, maar ik zie niks,” aldus organisator Roel Kessels (35). Dat niet alle woningen meteen kunnen worden geïsoleerd, snapt Kessels, maar ‘de verantwoordelijkheid moet niet bij de huurders liggen, maar bij de woningbouwcorporatie en de gemeente. Het gaat gewoon niet snel genoeg.”

Kirsten Zimmerman, stadsdeelcommissielid in Noord namens De Groenen Basis Piraten en zelf woonachtig in de Van der Spekbuurt, gaf een speech waarin ze Ymere bekritiseerde voor de slechte staat van haar woning en de gebrekkige isolatie. Henk Ramaakers (64), een van de weinige aanwezige huurders, vertelt dat zijn energierekening flink omlaag is gegaan sinds zijn woning een HR-ketel en een centrale verwarming heeft gekregen. Wel, zegt hij, is er nog steeds veel tocht. “Het moet gewoon beter worden geïsoleerd. Ik heb daar de middelen niet voor.”