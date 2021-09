Extinction Rebellion bezet kantoor pensioenfonds ABP

Beeld Jakob van Vliet

Een groep van 25 protestanten liep even na 15.30 uur de lobby van het pensioenfonds in. Hier werden spandoeken uitgehangen met leuzen als ‘Algemeen Beschamend Pensioenfonds’.

Het protest valt opvallend samen met het recente bericht van Pensioenfonds Horeca & Catering en het PME pensioenfonds, die sinds donderdag fossielvrij beleggen. “Het was voor ons een verrassing,” zegt Extinction Rebellion woordvoerder Lucas Winnips. De actiegroep wilde na de zomervakantie gelijk het eerste weekend gaan protesteren tegen ABP. Hun voornaamste argument voor deze bezetting waren alle merkbare gevolgen van klimaatverandering gedurende deze zomer. Het ABP, met meer dan 420 miljard belegd vermogen een van de grootste pensioenfondsen ter wereld, besteedt meer dan 13 miljard van dit vermogen aan fossiele brandstoffen.

Winnips was enthousiast over het nieuws. “We zien het wel als een steun in de rug, maar het is niet onze verdienste. Dit is voornamelijk het werk van Fossielvrij NL, alhoewel wij natuurlijk onderdeel zijn van een bredere beweging die tegen al deze investeringen zijn.” De reden dat Extinction Rebellion zich alleen focust op het ABP is vanwege de omvang van deze organisatie. Ze denken dat kleinere pensioenfondsen makkelijker volgen in de trend van fossielvrij beleggen als het ABP als grootste speler deze stap durft te nemen.

Aanhoudingen

De politie vroeg de actievoerders meerdere keren het gebouw te verlaten, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Rond 19.00 uur heeft de politie het protest beëindigd. Volgens een woordvoerder werden twintig mensen aangehouden op grond van lokaal vredebreuk.

Eerder deze zomer bezette Extinction al het kantoor van het ABP aan de Gustav Mahlerlaan, twee weken daarvoor deden ze hetzelfde in een vestiging in Heerlen.

Extinction Rebellion stelt op zo kort mogelijke termijn meer protesten te doen, zowel aan- als onaangekondigd. Daarbij zullen ze naar eigen zeggen altijd geweldloos te werk gaan, maar kunnen ze wel overgaan op ontregelingen.