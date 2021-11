Extinction Rebellion bekladt nieuwe H&M-winkel in Kalverstraat

Demonstranten bij de H&M op de Kalverstraat. Beeld Het Parool

Tientallen demonstranten dansten en deelden flyers uit voor de die dag heropende winkel in de voormalige Bonneterie. Ook besmeurden ze de etalages met leuzen als ‘climate crisis!!’ en ‘greenwashing!’.

De actie richtte zich op vermeende greenwashingpraktijken van de modeketen; het zich groener voordoen van een bedrijf dan het eigenlijk is. Volgens de demonstranten mag H&M zich graag een groen imago aanmeten (zo is het in de nieuwe winkel mogelijk om tweedehandsjes te kopen of oude kledingstukken te laten repareren) maar produceert het bedrijf intussen veel en goedkope kleding door middel van grootschalige uitbuiting.

Afleidingsmanoeuvre

‘Naast de slechte omstandigheden en lage lonen waar hun werknemers slachtoffer van zijn, draagt H&M sterk bij aan de vernietiging van de natuur met torenhoge CO2-uitstoot, extreem waterverbruik en enorme bergen overtollig afval,’ meldt de actiegroep in een persbericht.

Pogingen van H&M om duurzamer te worden, zien de demonstranten daarom als enkel voor de bühne. ‘De huidige nadruk van H&M op ‘duurzame’ producten, reparatieservices en verkoop van tweedehandskleding kan daarom worden gekarakteriseerd als niets meer dan een afleidingsmanoeuvre.’