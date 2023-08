Expositie: meekijken in de rijkdom van Amsterdamse regentenkamers

Historische interieurs vormen het kwetsbaarste en minst toegankelijke deel van het rijke monumentenbestand van Amsterdam. Een fototentoonstelling in de Amstelkerk en een boek bieden een kijkje in de regentenkamers van de stad.

Met de explosieve groei van Amsterdam in de 16de eeuw nam ook het aantal weeskinderen toe. Het Burgerweeshuis, dat in 1580 zijn intrek had genomen in het voormalige St. Luciënklooster, moest dan ook geregeld worden verbouwd en uitgebreid. In 1631 kreeg het weeshuis het aangrenzende Oudemannenhuis ter beschikking. De zes regenten die de verbouwing tot jongenshuis begeleidden, lieten zich vereeuwigen door schilder Abraham de Vries.

Het groepsportret kreeg een prominente plek in de nieuw opgeleverde regentenkamer, op de lange muur tegenover de raampartij. De vier door ­Jacob Backer geportretteerde regentessen moesten genoegen nemen met de korte wand.

Een driedelig schilderij van Abraham de Verwer bracht de Slag op het Slaak uit de Tachtigjarige Oorlog in herinnering. In 1656 werd het plafond beschilderd met drie allegorische voorstellingen over de thema’s liefde, compassie en vrijgevigheid. In 1663 vervaardigde Jurriaan Ovens een tweede regentenstuk. Een fraaie schouw, lambrisering, tapijten, gedenkglazen en tafelzilver moesten het vergaderen veraangenamen. In 1881 werden er zelfs nieuwe speeltafeltjes aangeschaft.

“Een gezellig kaartspelletje, een goede sigaar, verfijnde diners, het hoorde er gewoon bij,” aldus Hans Tulleners, coauteur van het nu verschenen boek Amsterdamse regentenkamers binnen de Singelgracht. In de Amstelkerk op het Amstelveld is de komende twee weken ook nog de bijhorende fototentoonstelling te zien, gratis te bezoeken.

Morele plicht

De regentenfunctie van het Burgerweeshuis was onbezoldigd, zoals bij veel soortgelijke ­sociale instellingen in de stad. De dames en ­heren van goeden huize zagen de zorg voor ­armen, zieken en ouderen van hetzelfde geloof als hun morele plicht. Wie het zich kon veroorloven, stichtte zelf een hofje, waar een beheerder vaak streng waakte over de door de stichter opgestelde huisregels. Regenten lieten zich niet vaak zien, ze vergaderden slechts sporadisch.

“Er was wel jaarlijks een regentenmaal in de regentenkamer, vaak op een speciale gedenkdag voor de stichter. Dat was dan ook de enige beloning voor het bestuurswerk,” aldus Tulleners. Bestuurders van grote, door het stadsbestuur of kerkgenootschap opgerichte instellingen hadden vaak meer te doen. Zo moesten regenten van kerkelijke instellingen vaak in overleg met het stadsbestuur over vrijstelling van belasting of het verkrijgen van bouwgrond. “Dat vroeg om een ander type bestuurders dan op de hofjes.”

Verwaarloosd en ontmanteld

Historische interieurs zijn het kwetsbaarste en ook het minst toegankelijke deel van het enorme monumentenbestand van Amsterdam. De ­regentenkamer van het Burgerweeshuis vormt daarop een uitzondering, als onderdeel van het Amsterdam Museum, maar die is als gevolg van de verbouwing van het museum de komende ­jaren niet te bezoeken.

Stichting Toon het Amsterdams Erfgoed heeft als doel de vaak niet of slechts sporadisch toegankelijke wereld achter de monumentale grachtengevels zichtbaar te maken. Eerder werden boeken en tentoonstellingen verzorgd over tuinhuizen en stijlkamers. Hans Tulleners: “Bescherming van rijksmonumenten geldt in theorie ook voor de interieurs, maar wie gaat dat controleren?” Bovendien zijn volgens hem veel interieurs onbekend, ook bij monumenteninstanties.

Eigenlijk is het volgens Tulleners best bijzonder dat nog zoveel historische Amsterdamse ­regentenkamers en bestuurskamers zich in goede staat bevinden. Vaak is dat te danken aan het feit dat ze nog steeds in gebruik zijn voor het doel waaraan ze hun bestaan danken: vergaderen en af en toe een feestmaaltijd. “Gebruik is de beste conserveermethode, al is die niet zonder gevaar en kan die leiden tot slijtage van meubelen en stofferingen,” zegt Tulleners. “Bij gebrek aan fondsen kan zo’n kamer dan snel verslonzen en worden afgedankt en ontmanteld. Dan worden de meubels in het gunstigste geval opgeslagen in afwachting van betere tijden.”

Een andere reden voor het in onbruik raken van een bestuurskamer kan een nieuwe functie van het pand zijn. Neem het voormalige Walenweeshuis aan de Vijzelgracht, dat in 1967 in bezit kwam van de Franse staat voor vestiging van een consulaat. Na het vertrek van de Fransen wil investeringsmaatschappij Capricorn Capital er een flexibel kantorengebouw van maken, met behoud van de monumentale regentenkamer en keuken. De ook aanwezige regentessen­kamer wordt in de nieuwe plannen niet meer genoemd, wat het ergste doet vrezen.

Wand met bierflesjes

Voor het boek heeft Tulleners met coauteur ­Peter Quatfass en fotograaf Mick Palarczyk 35 nog bestaande regenten- en bestuurskamers bezocht. Van de Metselaarsgildekamer uit 1617 in de Waag op de Nieuwmarkt tot de moderne boardroom van het Heinekenconcern aan het Tweede Weteringplantsoen, vol technische snufjes en speelse hints naar het wereldwijd ­populaire merk, zoals een glazen wand met 615 groene bierflesjes.

Een met koperen platen afgewerkte wand is een knipoog naar de klassieke koperen brouwketels in de voormalige brouwerij aan de overkant van de Singelgracht, de huidige Heineken Experience. “Deze ruimte is echt ‘dressed to impress’,” stelt Tulleners. “We wilden per se ook een moderne boardroom van een grote, beursgenoteerde onderneming in het boek opnemen. We dachten die te kunnen aantreffen in de nieuwe internationale hoofdkantoren van Booking.com aan het Oosterdok of Adyen aan het Rokin, maar deze bedrijven blijken helemaal geen boardroom meer te hebben. Het concept dat de topmanagers zich terugtrekken in een speciale vergaderzaal, blijkt achterhaald.”

Hans Tulleners en Peter Quatfass, Amsterdamse regentenkamers binnen de Singelgracht, Stichting Toon het Amsterdams Erfgoed, € 19,50, 94 blz. De bijhorende fototentoonstelling in de Amstelkerk op het Amstelveld is nog tot en met vrijdag 18 augustus gratis te bezoeken.