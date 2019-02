Explosieven gebruikt bij inbraak juwelier in West

De politie kreeg rond half 5 's nachts meerdere meldingen van buurtbewoners binnen die een harde knal hadden gehoord. Getuigen zeggen dat zij na de knal een scooter zagen wegscheuren richting het Mercatorplein.



De juwelier en de omliggende panden hebben veel schade opgelopen. Het is nog niet bekend wat voor explosief is gebruikt. Wel kon de politie vaststellen dat het de daders niet is gelukt binnen te komen.



In dezelfde nacht ging bij een pand op industrieterrein Sloterdijk ook een explosief af. Het is niet bekend of de twee incidenten met elkaar te maken hebben. Volgens een politiewoordvoerder is het 'nog veel te vroeg' om daar uitspraak over te doen.