Explosieven en kogelgaten: escalatie van één conflict?

Woensdagnacht volgde in dezelfde straat de aanval op MaroVaan, waarbij een explosief wél af ging.



Burgemeester Femke Halsema laat weten dat ze 'per incident wil bekijken of sluiting nodig is'. Ze breekt met de gewoonte van voorgangers vrijwel alle zaken te laten dichttimmeren die doelwit waren van een beschieting of een achtergelaten granaat.



Juist dat beleid leek nieuwe dreiging in de hand te werken omdat het een effectief middel was voor vijanden van een ondernemer. Toch, Halsema liet al wel schoonmaakbedrijf HBS sluiten omdat ze daartoe 'op basis van het eerste onderzoek van de politie voldoende aanleiding zag'.



Trits panden

Saillant: dat schoonmaakbedrijf staat op naam van een 36-jarige Marokkaanse Amsterdammer die eigenaar is van een trits panden in West en Nieuw-West, waaronder meerdere panden in de driemaal getroffen Johan Huizingalaan.



In één van zijn panden zit Tanjab Holding, die eigenaar is van de nog te openen lunchroom Tropicana in de Jan Evertsenstraat, waar dinsdagochtend een handgranaat aan de deurklink hing.



De politie wil nog niet op details ingaan, maar laat weten dat 'de samenhang tussen de ondernemingen op basis van de zakelijke gegevens helder is'. "Daar kijken we uiteraard naar."



Op geruchten in het criminele milieu dat op de achtergrond een conflict over gestolen drugs speelt, wil de politie niet ingaan. Bijvoorbeeld afpersing is evenmin uitgesloten.