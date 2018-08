Explosieven en beschietingen: dit gebeurde in 5 dagen

Donderdagochtend 16 augustus

8.45 uur: explosief in de Voetboogstraat



In de nacht van woensdag op donderdag is een verdacht pakketje aangetroffen in de Voetboogstraat. Het centrum is enkele uren afgezet om onderzoek te doen.



De politie brengt in de loop van de ochtend naar buiten dat het verdachte voorwerp, dat voor patatzaak Vleminckx lag, een explosief is.