Explosieve toename van agressie tegen zorgpersoneel OLVG

Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis aan het Oosterpark. Beeld ANP

De meldingen gaan zowel over verbale agressie en bedreigingen, als fysiek geweld zoals bijten, schoppen en slaan. Maurice van den Bosch, voorzitter van de raad van bestuur, zegt dat het ziekenhuis bij dit soort situaties ‘aangifte doet, wanneer het kan.’

Toch blijkt de drempel om naar de politie te stappen vaak hoog, omdat agressie lastig te bewijzen is en anoniem aangifte doen niet mogelijk is. Daarnaast kan ook het ziektebeeld van de patiënt een rol spelen bij de agressie. “Maar ook al is het gedrag niet verwijtbaar, agressie blijft zeer belastend voor zorgmedewerkers”, zegt Mike Wijngaarden, coördinator agressie en geweld in het OLVG.

Bezoekersregeling

Het ziekenhuis ziet met name op de verpleegafdelingen een toename van verbaal geweld en bedreiging. De bezoekersregeling, die sinds de coronapandemie is aangescherpt, is hier vaak de oorzaak van.

Wijngaarden: “Er is veel boosheid en onbegrip over de hoeveelheid bezoek die per dag bij een patiënt wordt toegestaan, terwijl buiten het ziekenhuis bijna alle maatregelen al zijn afgeschaft. Vaak wordt vergeten dat we dit doen om onze kwetsbare patiënten te beschermen.”

Campagne

In 2021 waren er 764 meldingen van agressie en geweld tegen zorgpersoneel in het OLVG. Daarvan gingen er 468 over verbale agressie, 109 over bedreigingen en 115 over fysiek geweld. In het eerste kwartaal van 2022 kwamen 154 meldingen binnen over verbale agressie. Daarnaast waren er in die periode 31 meldingen over fysiek geweld en 23 over bedreigingen.

Om de agressie af te remmen is het ziekenhuis een bewustwordingscampagne gestart. Daar zijn vanaf deze week foto’s te zien van zorgmedewerkers die met geweld te maken hebben gehad. Ook krijgt het personeel voorlichting en trainingen om met agressie om te gaan.