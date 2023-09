Explosies brengen Amsterdamse woonwijken in gevaar: een overzicht per stadsdeel

In december vorig jaar schreven vijf burgemeesters, de hoofdofficier van justitie en de politiechef Midden-Nederland een brandbrief naar minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid), waarin zij de ‘levensgevaarlijke explosies in woonwijken’ hét grote misdaadprobleem noemen.

Het aantal explosies bij woningen, winkels en restaurants lijkt niet af te nemen in de stad. In 2023 is inmiddels al meer dan veertig keer een explosief afgegaan in een portiek, op de stoep of voor een deur in Amsterdam. Explosies en beschietingen zijn voor criminelen een middel om rivalen onder druk te zetten. Een duik in alle explosies van 2023 per stadsdeel:

De explosies in Amsterdam Nieuw-West in 2023

Een indoorvoetbalschool aan de Johan Huizingalaan raakte op 9 augustus flink beschadigd nadat rond 06.00 uur een explosief afging voor het pand. Onder meer sneuvelden er ramen en de deur is ontzet. Door de explosie ontstond een grote rookwolk die over het stadsdeel trok.

Op 15 juli kreeg de politie een melding dat er ‘een enorme knal’ gehoord was in de buurt. Een explosief veroorzaakte ‘forse schade’ bij de gemeenschappelijke entree van een woning. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft gezocht naar eventuele resten van het explosief.

Een explosie heeft meerdere brievenbussen uit de muur geblazen in een portiekflat in Nieuw-West. Het explosief ging af op 13 juli, daarbij raakte niemand gewond.

Door een explosie op een balkon van een flat aan de Staalmeesterslaan is op zondagavond 9 juli brand uitgebroken. Een aantal bewoners ademde rook in. Twee van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft twee verdachten aangehouden, die – volgens buurtbewoners – het explosief vanaf de straat op een balkon zouden hebben gegooid.

Meerdere woningen zijn beschadigd geraakt bij een zware explosie op 28 juni bij een flatgebouw aan de Heemstedestraat in Slotervaart. De politie heeft het over een ‘flinke explosie’ en een ‘ravage’. Door de explosies beschadigden de ruiten van het trappenhuis tot de vijfde verdieping.

Op 21 juni ging voor de deur van een thuiszorginstelling aan de Postjesweg een explosief af. Door de explosie ontstond een kleine brand. Er waren geen zorgbehoevenden in het pand tijdens de knal.

Voor een horecagelegenheid op de Pieter Calandlaan in Nieuw-West vond op 27 mei rond 08.00 uur een ontploffing plaats. Daardoor ontstond er een brandje. Half juni werd het pand door burgemeester Halsema voor zes maanden gesloten vanwege ‘het ernstige gevaar voor de openbare orde’.

Bij een explosie bij een flat aan het Bullepad in Amsterdam Nieuw-West ontstond op 2 mei grote schade aan de gevel van het pand. Ook raakten voertuigen die voor het pand stonden geparkeerd beschadigd door rondvliegende brokstukken.

Op 21 april ontplofte er een explosief in een portiek van een appartementencomplex aan de Comeniusstraat in Slotervaart. De explosie veroorzaakte een enorme ravage: bijna alle ruiten waren uit de gevel geslagen en de brievenbussen waren uit de muur geknald.

Op 21 april ontplofte er een explosief in een portiek aan de Comeniusstraat. Beeld Michel van Bergen

Een pand in Nieuw-West raakte zwaar beschadigd na een ontploffing in de nacht van 5 op 6 maart. Het explosief blies de voordeur uit het pand en ramen op meerdere verdiepingen van het complex waren gesprongen. Ook waren de deuren van meerdere bewoners uit de voegen gesprongen.

Op 28 februari ging een explosief af bij een pand aan de Parmenidesstraat in Nieuw-West, waarbij een ruit en brievenbus beschadigd raakten. In het gebouw waren personen aanwezig, maar niemand raakte gewond.

In de Doctor H. Colijnstraat in Geuzenveld was het twee keer raak in een week. 13 februari ontplofte een explosief op de stoep van een woning, waarbij twee auto’s beschadigd raakten. Een dag later werden de bewoners weer opgeschrikt door een harde knal. Het keukenraam sloeg kapot en er ontstond brand in de voortuin. De twee incidenten lijken op een gerichte actie, zegt een woordvoerder van de politie.

In een portiek van een flat aan het Adingerdorphof in Osdorp ging 15 januari een explosief af. Niemand raakte gewond, maar de ontploffing veroorzaakte wel veel schade. Veel ramen sneuvelden en een aantal auto’s raakte beschadigd.

De explosies in Amsterdam-West in 2023

Op een balkon van een woning aan de Jacob Geelstraat is op 22 augustus een explosief afgegaan. Een schuifpui raakte door de ontploffing zwaar beschadigd. Op het moment dat het explosief afging, waren er drie mensen aanwezig in de woning, waaronder een minderjarige.

Een explosie bij een gemeenschappelijke voordeur van een appartementencomplex op 10 juli veroorzaakte schade aan een deur en een aantal ramen. Bij de explosie raakte niemand gewond.

Een woning in de Marco Polostraat in Amsterdam-West is in de nacht van 23 juni geraakt door een vuurwerkbom. Door de knal werd het woonkamerraam volledig vernield en vlogen de gordijnen in brand. Bij het doven van het vuur liep de bewoonster lichte verwondingen op.

Bij drie vestigingen van Surinaamse geldwisselkantoren in Amsterdam, waaronder die op de Jan Evertsenstraat n West, hebben in de nacht van 23 op 24 mei kort na elkaar explosies plaatsgevonden. De andere explosies waren in de Eerste van Swindenstraat in Oost en aan de Bijlmerdreef in Zuidoost.

15 maart werd een kapperszaak in de Jan Evertsenstraat in de Baarsjes doelwit van een aanslag met zwaar vuurwerk. De knal, die ‘s avonds laat te horen was, veroorzaakte flinke schade. Onder andere een ruit en rolluik sneuvelden. De politie onderzoekt een mogelijk verband tussen klachten van klanten van de kapsalon en de explosie.

In de nacht van 8 op 9 februari ging voor een huis in de Westerparkbuurt een explosief af. De explosie vond plaats in een appartementencomplex, voor de voordeur van een woning op de derde verdieping. Het slot van de woning brak af bij de ontploffing en het raam in de gang raakte beschadigd.

Supermarkt Cihan aan de Hoofdweg in Bos en Lommer was 22 januari doelwit van een gerichte aanval met een explosief. Er vond een ontploffing plaats, waarna er kort brand uitbrak. De ruiten van de winkel gingen aan diggelen en de zonneluifel sneuvelde. De eigenaar spreekt van kortsluiting door een technisch mankement, maar de politie is het daar niet mee eens: “Dit is door een mens veroorzaakt,” laat een politiewoordvoerder weten. “Maar het motief is nog onbekend.”

Op 15 maart werd een kapperszaak in de Jan Evertsenstraat doelwit van een aanslag met zwaar vuurwerk. Beeld Jennifer Gijrath

De explosies in Amsterdam-Oost in 2023

Een ‘zware explosie’ vond plaats bij een woning op Steigereiland. De knal heeft een groot gat in de voordeur van de woning geslagen. Ook raakten verschillende in de buurt geparkeerde auto’s beschadigd. Door de grote kracht van de explosie dreigt instortingsgevaar, aldus de politie.

Op 10 juli is een computerwinkel op de Ceintuurbaan in De Pijp het doelwit geworden van een plofkraak. Volgens de politie is op camerabeelden te zien dat twee verdachten met tassen kort na de explosie de benen nemen. Door de ontploffing zijn een paar ramen gesneuveld en is er schade ontstaan aan de deur. Hoe groot de buit was van de krakers is niet bekend.

Bij drie vestigingen van Surinaamse geldwisselkantoren in Amsterdam, waaronder die op de Eerste van Swindenstraat in Oost, vonden in de nacht van 23 op 24 mei kort na elkaar explosies plaatsgevonden. De andere explosies waren in de Jan Evertsenstraat in West en aan de Bijlmerdreef in Zuidoost.

In de Transvaalbuurt vonden in april twee nachten achter elkaar explosies plaats. De eerste explosie vond plaats in een portiek, welke flink beschadigd raakte. Op de stoep werd de tekst: ‘Next headshot’, geschreven. Het tweede explosief ontplofte een dag later in het portiek ernaast. Bij beide explosies raakte niemand gewond.

Een voordeur en meerdere ramen raakten in de nacht van 4 op 5 januari beschadigd bij een explosie op IJburg. Toen het explosief afging waren er mensen in de woning, maar niemand raakte gewond.

Een pand aan de Majubastraat is beschadigd na een explosie. Beeld Koosje Koolbergen

Bij een woning aan de Insulindeweg vond op 1 mei een explosie plaats en volgens de politie vonden in de dagen ervoor ook al meerdere incidenten bij de woning plaats. Zo brandde enkele dagen voor de ontploffing al een scootmobiel voor de deur van het pand uit, en werd er een paar dagen later een ander brandend object voor het pand aangetroffen door een politieagent. Bij alle incidenten raakte niemand gewond.

De explosies in Amsterdam-Zuid in 2023

Een portiekwoning aan de Govert Flinckstraat in De Pijp is in de nacht van 9 op 10 juni beschadigd geraakt door een explosie. Na de ontploffing ontstond een kleine brand. Niemand raakte gewond.

Bij een woning aan de Waverstraat in de Rivierenbuurt heeft in de nacht van 28 op 29 mei een explosie plaatsgevonden. Na de explosie woedde er kort een kleine brand, waardoor de voorkant van het pand beschadigd raakte.

In de nacht van dinsdag 4 op woensdag 5 april is een explosief afgegaan bij een woning aan de Van Hilligaertstraat. Vermoedelijk is de ontploffing het gevolg van het afsteken van zwaar vuurwerk. De woning raakte flink beschadigd.

Oude-IJselstraat

De Oude-IJselstraat in de Rivierenbuurt is twee keer doelwit geworden van en een explosie. In de avond van 22 februari ontplofte er iets bij een woning, waardoor de voordeur en enkele ruiten beschadigd raakten. 7 januari was er een harde knal te horen bij een portiek verderop in de straat. De ontploffing heeft de voordeur uit het pand geblazen. Bij beide explosies raakte niemand gewond.

Voor een portiekdeur aan de Oude-IJselstraat vond 7 januari een explosie plaats. Beeld Michel van Bergen/ANP

Café de Rab aan de Zeilstraat was twee nachten op rij doelwit van explosieven. Zondagavond 22 januari werd er een zelfgemaakte brandbom in de richting van het café gegooid. Een dag later vond er een ontploffing plaats bij de winkel naast het café. De ruiten van de winkel, die bouwmaterialen verhuurt, sneuvelden door de knal. Het café is vaker doelwit van criminelen. In 2021 werd het café beschoten en er werd al eerder een explosief achtergelaten. Naar aanleiding van de incidenten heeft de burgemeester het pand voor zes maanden gesloten.

Bij een woning aan de Waverstraat in de Rivierenbuurt heeft in het pinksterweekend een explosie plaatsgevonden. Na het afgaan van het explosief woedde kort een brand. De voorkant van de woning is daarbij flink beschadigd, maar er vielen geen gewonden. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.

De explosies in Amsterdam-Zuidoost in 2023

Bij een flatwoning aan de Hakfort vond op 1 september een explosie plaats. Ruiten van verschillende woningen moesten het ontgelden en er is ‘flinke schade’ bij het portiek van de galerij. Er raakte niemand gewond.

Op de vroege ochtend van 22 juli heeft een explosie bij een wooncomplex een hoop schade veroorzaakt. De explosie blies de deur uit het portiek en heeft een raam vernield. Bewoners hoorden een ‘harde knal’ en zagen zwarte rook uit het portiek komen.

Bij drie vestigingen van Surinaamse geldwisselkantoren in Amsterdam, waaronder die op de Eerste van Swindenstraat in Oost, vonden in de nacht van 23 op 24 mei kort na elkaar explosies plaats. De andere explosies waren in de Jan Evertsenstraat in West en aan de Eerste van Swindenstraat in Oost.

Na een ontploffing brak er in de nacht van 4 mei brand uit in een Surinaams restaurant aan het Bijlmerplein. Midden in de nacht was er een harde knal te horen. Vlak daarvoor zou een verdacht persoon gesignaleerd zijn. Meerdere ramen sneuvelden bij het incident.

Een kleine brand ontstond nadat aan het Nieuwlandhof in Zuidoost een explosief is afgegaan, in de nacht van 9 op 10 februari. Volgens de politie is de explosie veroorzaakt door een vuurwerkbom die voor de deur is geplaatst.

Begin februari was de wijk Venserpolder in Zuidoost het toneel van twee explosies. Twee explosies zijn kort na elkaar afgegaan in de nacht van 5 op 6 februari. Bij de ontploffing aan de Alexander Dumaslaan sneuvelde een aantal ramen door vuurwerk. Rond dezelfde tijd ontplofte er iets aan de Anna Blamansingel. Door deze knal raakte een portiek beschadigd.

De explosies in Amsterdam-Centrum in 2023

Op 3 augustus is een explosief afgegaan voor de deur van juwelier Gort in het centrum van Amsterdam. De knal veroorzaakte een hoop schade bij de juwelier, maar ook bij omliggende panden. De eigenaar vertelt dat ‘er heel veel stuk is: de vitrines, het glas, de pui, de toonbank en alle apparatuur’. Na de ontploffing zijn er geen juwelen meegenomen: ‘er is niks buitgemaakt, alleen maar vernield’, aldus de eigenaar.

Een shoarmazaak aan de Leidsestraat werd op 9 augustus het doelwit van een explosie. De harde knal zorgde ervoor dat de voorruit en een van de glazen deuren van de zaak eruit werden geblazen. Ook bij huizen aan de overkant van de straat zijn ruiten gesprongen. De politie heeft twee verdachten aangehouden.

Voor de deur van de Supperclub aan het Singel is 30 januari in de middag een explosief achtergelaten en ontploft. De schade aan de evenementenlocatie valt mee.

Aan het Singel in Amsterdam-Centrum was op klaarlichte dag een explosie voor de Supperclub. Beeld ANP/Hollandse Hoogte/Inter Visual Studio

De explosies in Amsterdam-Noord in 2023

Een explosie heeft op 7 september een deur uit een woning geblazen. Ook de gevel is flink beschadigd. De bewoners waren thuis toen het explosief afging, maar raakten niet gewond.

In de Parool Misdaadpodcast bespreken misdaadjournalisten Paul Vugts en Wouter Laumans het gebruik van aanslagen op woningen als crimineel drukmiddel:

