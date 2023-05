Explosies bij 3 Amsterdamse geldwisselkantoren die betrokken zouden zijn bij witwassen

Het filiaal van Suri-Change op de Jan Evertsenstraat. De schade lijkt op het eerste gezicht mee te vallen. Beeld Koosje Koolbergen

Het gaat om wisselkantoren van Suri-Change aan de Jan Evertsenstraat in West, de Eerste van Swindenstraat in Oost en de Bijlmerdreef in Zuidoost. Alledrie de explosies vonden plaats rond 03.05 uur. Er zijn nog geen verdachten in beeld.

De politie doet onderzoek naar de explosies. Omdat het gaat om kantoren van dezelfde instelling, kijkt de politie of het gaat om een intimidatiepoging. Of er iets buit is gemaakt, is nog onbekend.

Cocaïnewinsten

Vorige maand deed de politie nog een inval in het hoofdkantoor van Suri-Change in Rotterdam. Daarbij werden vijf mannen gearresteerd, onder wie de eigenaar (73) en zijn twee zonen (49 en 45). Volgens het Openbaar Ministerie fungeert die Rotterdamse familie al jaren als ondergrondse bankier. Miljoenen euro’s aan cocaïnewinsten konden volgens het OM dankzij geldwisselkantoren van Suri-Change worden weggesluisd uit Nederland.

Suri-Change telt negen kantoortjes in de Randstad: zes in Amsterdam, twee in Rotterdam en eentje in Den Haag. Bezoekers kunnen er contant geld sturen naar familie of bekenden in het buitenland.

In januari was de vestiging in Rotterdam-Zuid twee keer achter elkaar het doelwit van een aanslag. Binnen twee dagen werd het pand beschoten en bracht iemand voor de ruit een vuurwerkbom tot ontploffing. Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam besloot daarop de zaak tijdelijk te sluiten.

Rolluik gebarsten

Woensdagochtend lijkt de schade bij de vestiging op de Jan Evertsenstraat mee te vallen. Het rolluik is beschadigd, op de plek waar het explosief naar binnen is gegooid zit een klein gat. Ook het raam achter het rolluik is gebarsten. Door de hele zaak liggen glasscherven.

Folkert, die tegenover de zaak woont, zat dinsdagnacht – net als wat andere buren – rechtop in bed. “Ik wist meteen dat het een explosie was,” zegt hij. “Ik keek door het raam, in de hoop iemand weg te zien rennen. Maar er was niemand.”

‘Concurrentiestrijd’

Een bovenbuurman komt op zijn slippers naar buiten om de schade te bekijken. Hij heeft niks gehoord, net als een paar andere buren die boven het wisselkantoor wonen. Echt geschrokken is hij niet. “Ik lag lekker te slapen,” zegt hij schouderophalend.

Volgens een andere buurman, die dinsdagnacht wél wakker werd, was de knal in ieder geval niet zo heftig als de explosie bij juwelier Midyat in 2021, iets verderop. Maar de ontploffingen zijn volgens hem wel onderdeel van hetzelfde probleem. “De gemeente sluit continu zaken na dit soort explosies,” zegt hij. “Daarmee werk je een soort concurrentiestrijd in de hand.”

Folkert knikt. “Ik ben toch wel blij dat ik zelf niet boven een juwelier of pinautomaat woon.”

Gasleiding achter de voordeur

Bij de vestiging aan de Eerste van Swindenstraat lijkt het explosief door de brievenbus te zijn gegooid. De deur is zwartgeblakerd, er liggen scherven op de grond en een kapotte lamp. Bij nagelstudio Universal Nails in hetzelfde portiek is de schade erger. Daar is de glazen deur aan diggelen.

Twee voorbijgangers, die net als de meesten niet met hun naam in de krant willen, staan met hun neus tegen de ruit gedrukt, handen boven hun ogen. “Vreselijk,” vindt een vrouw. “Ik kom hier wel eens om vijftig euro naar m’n zusje over te maken. Stel dat ze zo’n bom zetten terwijl je binnen bent. Daar moet je toch niet aan denken.” Volgens de vrouwen wordt er veel geld witgewassen in de winkel.

Ook de bovenburen zijn zich ‘kapotgeschrokken’. De meesten werden ’s nachts wakker van een harde knal. Een buurman kwam een half uur voor de explosie thuis, van zijn werk in een café. Na de knal was er veel rook in het pand.

De buren vrezen het meest voor de gasleiding, die recht achter de voordeur loopt. “Kijk,” zeggen ze terwijl ze de pijp laten zien, zo’n 30 centimeter van de brievenbus. “We hebben daar al vaker met Ymere over gesproken, maar ze doen niks. Als het explosief bij ons naar binnen was gekomen, was het echt klaar geweest.”

