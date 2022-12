Explosies als afrekening tussen criminelen: ‘Hele woonwijken worden geconfronteerd met geweld’

Levensgevaarlijke explosies in woonwijken zijn momenteel hét grote misdaadprobleem, met name in de regio’s Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. In een brandbrief vragen vijf burgemeesters en de hoofdofficier van justitie en de politiechef van Midden-Nederland minister Dilan Yesilgöz om hulp.

Al 17 keer zijn in de regio Midden-Nederland vanaf de zomer explosies geweest of explosieven geplaatst, onlangs zeven in drie dagen, en in de nacht van woensdag op donderdag weer een in Odijk, zegt hoofdofficier van justitie van Midden-Nederland Rutger Jeuken. “Gelukkig zijn geen slachtoffers gevallen, maar dat had echt heel anders kunnen zijn. Na een explosie bij een woning zei de brandweer onlangs: Als die tussendeur daar niet gezeten had, hadden we drie doden te betreuren.” Op zo’n aanslag zou levenslang staan.

Geripte partij cocaïne

Explosies bij vier huizen in de dorpen Hoef en Haag (bij twee woningen) en Tienhoven en in Huizen in de zomer houden volgens het Openbaar Ministerie en de recherche verband met een hoog opgelopen conflict over een enorme ‘geripte’ partij cocaïne. Die miljoenenpartij zou zijn gestolen door criminelen die al vele jaren een reputatie genieten in de onderwereld van Utrecht en Amsterdam.

In andere gevallen lijken ontploffingen of het leggen van explosieven die niet afgaan wraak op iemand uit het drugscircuit als motief te hebben, of een uit de hand gelopen relationele ruzie. Soms zijn de explosies niet eens bij de woning van de crimineel met een conflict, maar bij familieleden.

Een jongen van 17 jaar die in Utrecht een explosief legde, verloor een deel van zijn been toen de bom vroegtijdig afging. Na een tweede poging bij dezelfde woning werd een jongen van 16 uit Almere gepakt. Het doelwit werd onlangs ook geconfronteerd met een explosief voor zijn onderneming in Amsterdam. Van de vijf tot nu toe gearresteerde verdachten zitten er nog drie vast. Zij zijn vermoede uitvoerders van de aanslagen. Het onderzoek naar de opdrachtgevers is nog in volle gang.

Woonwijken schrikken op

De ontploffingen schrikken heel gewone woonwijken op. Bij één van die aanslagen was in een naastgelegen huis een slaapfeestje van kinderen gaande. Die kinderen hadden het door de explosie weggeblazen glas van de slaapkamerruit in hun haar zitten.

“Die explosies hebben een gigantische impact,” zegt burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht, tevens ‘regioburgemeester’ van Midden-Nederland. “We zien een verschuiving in de manier waarop criminelen elkaar het leven zuur maken. Gelukkig hebben we recentelijk minder schietpartijen, maar nu zijn het die vreselijke ontploffingen bij huizen.”

Daders zijn jonge jongens

Dijksma heeft samen met hoofdofficier Jeuken en politiechef Martin Sitalsing van Utrecht en vier burgemeesters van getroffen kleinere gemeenten een brandbrief gestuurd aan minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid met het verzoek om hulp.

Hoofdcommissaris Martin Sitalsing van de politie in Midden-Nederland: “De explosies treffen niet alleen het doelwit op wie de aanslag is gericht, maar hele buurten worden geconfronteerd met het geweld en de angst. De daders zijn nog heel jonge jongens, van soms 16 of 17 jaar. Die worden niet alleen meer ingezet om drugs te stashen of bezorgen, maar worden nu ook opgeofferd om die levensgevaarlijke explosieven te leggen.”

“Dit is heel dringende problematiek en het houdt maar niet op,” zegt Dijksma. “We drukken nu op de alarmknop bij de minister omdat we steeds tegen dezelfde hiaten in de procedures aanlopen. Als burgemeesters zijn we verantwoordelijk voor de openbare orde en de politie en het Openbaar Ministerie zijn verantwoordelijk voor het strafrechtelijk onderzoek, maar we mogen bijvoorbeeld niet tijdig belangrijke informatie delen, of kunnen dat niet omdat die dan te breed bekend kan raken.”

Cameratoezicht kost tonnen

Doordat de opsporingsdiensten belangrijke informatie niet mogen uitwisselen met burgemeesters en hun staven, kunnen die bijvoorbeeld niet onderbouwen waarom een woning gesloten moet worden of dicht moet blijven, of waarom cameratoezicht noodzaak is. De rechter stelt steeds hogere eisen naarmate maatregelen langer voortduren.

Dijksma: “Bovendien kost alleen al het cameratoezicht ons tonnen in een paar weken. Zeker voor de burgemeesters van de kleinere gemeenten is dat een enorme hap uit hun budget. Het is voortdurend de vraag wie dat moet betalen, de gemeente, de politie of het Openbaar Ministerie?”

“Als wij camera’s plaatsen, is dat heimelijk en moet dat een doel hebben in ons strafrechtelijke onderzoek,” zegt hoofdofficier Jeuken. “Camera’s die de gemeente plaatst in verband met de openbare orde, moeten juist zichtbaar zijn, ook om het gevoel van veiligheid te bevorderen. Die mogen niet op woningen gericht zijn.”

Doelwitten uit hun huis plaatsen kan uiteraard alleen met een stevige juridische onderbouwing. Jeuken: “Het lastige van ons huidige Stelsel Bewaken en Beveiligen is dat we daarin geen wettelijke grondslag hebben om stevige maatregelen te nemen bij mensen die niet willen meewerken. In dat geval zitten we met de handen in het haar.”

Laatst weigerde een crimineel doelwit van dreiging lang zijn huis te verlaten. “Nét nadat hij er op ons stevig aandringen toch maar mee akkoord was gegaan even uit te wijken naar een vakantiepark, ging ’s nachts zijn woning de lucht in,” zegt Jeuken.

Dan pakken ze een familielid

Dat criminelen door blunders ook al verkeerde woningen hebben getroffen, wakkert de angst verder aan, zegt de hoofdofficier. “Daar bovenop kennen we inmiddels het vreselijke fenomeen dat we doelwitsubstitutie noemen. Als criminelen hun rivaal niet kunnen raken, pakken ze wel een broer, een zus of een andere naaste – of diens woning,” aldus Jeuken. “Wij krijgen hele lijsten met huizen die risico lopen, maar kunnen niet altijd wat doen. Dan erbij: voor een maand ingrijpen krijgen we van de rechter wel toestemming, maar voor drie of zes maanden? Nee.”

De Utrechtse ‘driehoek’ van burgemeester, politiechef en hoofdofficier ziet de jongens en jonge mannen die de explosieven leggen overigens niet als halve slachtoffers van de criminele opdrachtgever, zoals in het publieke debat over de aanslagen ook wel is geopperd. In de nu onderzochte zaken zouden de uitvoerders van de aanslagen 1500 of 1600 euro hebben gekregen, en zwijgen ze in alle talen over wie hen heeft ingehuurd.

Politiechef Sitalsing: “Het zijn heel jonge jongens die makkelijk en snel geld denken te verdienen. De meesten hebben hooguit een beperkt strafblad, maar ze zetten via deze weg wel letterlijk een gevaarlijke stap in het criminele milieu.”

Buren op de hoogte houden

In hun brief aan de minister staan de ‘knelpunten’ die de opstellers zien waar het gaat om de vraag of de gemeente, de politie of het Openbaar Ministerie in specifieke zaken verantwoordelijk is, het gebrek aan bevoegdheden om belangrijke informatie te delen en de zorgen om het gebrek aan mankracht en geld.

De schrijvers ‘willen graag in gesprek’ met minister Yesilgöz over het probleem ‘dat er geen passende oplossing lijkt te zijn voor een situatie waarin de dreiging reëel blijft, maar de maatregelen om de omgeving te beschermen beperkt zijn’.

“We willen samen kijken naar oplossingen in dat grijze gebied waarin het omgaan met deze explosies valt,” zegt burgemeester Dijksma: “Voor ons is en blijft het heel ingewikkeld enerzijds proportioneel in te grijpen en anderzijds de rust in de buurt te bewaren. De wijkagenten en onze mensen van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid doen erg hun best buren op de hoogte te houden, maar we hebben vaak geen pasklaar antwoord.”

Oog van de storm

De ‘driehoek’ van Utrecht wil ook samen optrekken met die in Amsterdam en Rotterdam, waar vergelijkbare problemen spelen, of in G4-verband, met ook Den Haag er bij. Dijksma: “Ik kan me voorstellen dat andere burgemeesters, hoofdofficieren en politiechefs ons steunen. Wij agenderen dit nieuwe fenomeen nu omdat wij in het oog van de storm zitten, maar de problemen spelen veel breder. Die criminele milieus zijn verweven en we voeren allemaal dezelfde uphill battle tegen deze schaduweconomie.”

Hoofdcommissaris Sitalsing: “Ook op ministerieel niveau is aandacht voor deze nare trend en de problemen die wij ondervinden. Iedereen moet beseffen dat dit urgent is.”

