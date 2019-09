Explosief Staatsliedenbuurt onschadelijk gemaakt na mislukte plofkraak

Bij een pinautomaat aan de Van Limburg Stirumstraat is een plofkraak mislukt. Beeld -

Dat laat de politie weten op Twitter.

De Explosieven Opruimingsdienst is aanwezig en maakt het explosief onschadelijk. De straat is afgezet. Omwonenden is gevraagd hun woning voorlopig niet te verlaten voor hun eigen veiligheid.

Tram 5 rijdt om vanaf halte Marnixplein naar het Frederik Hendrikplantsoen, laat het GVB weten.

Maar weer eens een mislukte #plofkraak in de #Limburgstirumstraat in Amsterdam west. EOD nu bezig met verwijdering van een achtergebleven explosief. Omgeving flink afgezet en OV ingekort. Omwonenden zijn gewaarschuwd. Getuige geweest.? 0900-8844 of uw plaatselijke veldwachter. pic.twitter.com/1nIuTWCce3 Robby Hiel

Op de Van Limburg Stirumstraat heeft vannacht een mislukte plofkraak plaatsgevonden bij een pinautomaat naast een supermarkt. Er is nog een explosief aanwezig. Explosieven Opruimingsdienst is aanwezig en doet onderzoek. Politie Amsterdam eo

Bewoners van de omliggende woningen bij de pinautomaat kunnen nu (tot 07.05 uur) hun woning verlaten. Daarna is dit voorlopig niet meer mogelijk omdat de EOD het explosief gaat verwijderen. Politie Amsterdam eo