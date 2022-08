Explosief onschadelijk gemaakt op plantsoen in Noord

Met behulp van een robot werd het explosief materiaal onschadelijk gemaakt. Beeld Het Parool

Dit bevestigt een woordvoerder van de politie. Meerdere woningen in de omgeving werden ontruimd. Zo’n 40 bewoners moesten hun huis verlaten en werden door medewerkers van de gemeente opgevangen in een moskee in de buurt.

De politie, brandweer en GGD waren ruim aanwezig. Ook het Quick Response Team was ter plaatse. Deze speciaal getrainde brandweerlieden worden normaliter ingezet ter ondersteuning van de politie bij incidenten met gevaarlijke stoffen of veel slachtoffers. Ze dragen kogelwerende vesten en andere helmen dan normale brandweermannen.

Het explosieve materiaal werd door een medewerker van de EOD en een speciale robot onschadelijk gemaakt. Een buurtbewoonster in ochtendjas en op slippers liet haar pitbull uit en zag het tafereel glimlachend aan van achter de politielinten. “Nou ja zeg, dit maak je toch ook nooit mee? Een bom! Haha.”

Vechtpartij

Eerder op de ochtend was er bij Lohuis ook een melding van een vechtpartij tussen een groepje mensen. De politie onderzoekt of de zaken met elkaar verband hebben.

