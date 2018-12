Explosief in Noord blijkt handgranaat

De politie vermoedt dat een nog onbekend persoon het explosief rond 06.00 uur heeft neergelegd in de Westerduinenstraat. Het is niet duidelijk waarom.



De politie kreeg om 08.00 uur een melding van de vondst. De handgranaat is inmiddels veiliggesteld door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD).



Amsterdam heeft de laatste maanden te maken gehad met achtergelaten explosieven. Eind oktober werden in een paar nachten drie handgranaten gevonden. Het lijken opnieuw voorbeelden van de bedreigingsmethode die in de stad verontrustend vaak wordt toegepast: explosieven achterlaten bij bedrijven van rivalen of panden beschieten.



