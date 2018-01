Explosief in binnenstad onschadelijk gemaakt

De politie kreeg op 4.00 uur een melding binnen.



De politie wil in verband met het onderzoek niet zeggen om wat voor explosief het gaat en waar het explosief precies is neergelegd.



De omgeving - vanaf het Leidseplein tot aan de Leidsegracht - was afgezet, maar er was volgens de politie geen direct gevaar voor de omwonenden.



Vorige zomer werden op afzonderlijke momenten handgranaten gedropt bij twee onder criminele populaire horecagelegenheden - café In the City op het Leidseplein en Club Abe op de Amstelstraat.



Hoewel de sporen naar de daders doodlopen, vermoedt de politie in beide gevallen dat de horecagelegenheden bewuste doelwitten waren. Met de explosieven zou een signaal worden afgegeven. Beide tenten moesten nadien de deuren (tijdelijk) sluiten.