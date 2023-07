Explosief gevonden in vuilnisbak op IJburg, verdachte aangehouden

Beeld Joris van Gennip

Het explosief is in een gemeenteprullenbak op de Cas Oorthuyskade gevonden. De explosieve opruimingsdienst kwam ter plaatste en heeft het explosief ‘veiliggesteld’, aldus een woordvoerder van de politie.

Na de vondst is er onderzoek gedaan door de politie. Daarbij is een man in een woning in de buurt aangehouden. Voor de zekerheid is de woning van de verdachte doorzocht op eventuele andere explosieven, maar bij de doorzoeking is niks aangetroffen.

Waarom het explosief in de prullenbak werd achtergelaten is niet bekend. De politie doet nog onderzoek in de omgeving van waar het explosief gevonden is.

