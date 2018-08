Explosief gevonden in Jan Evertsenstraat

Het lijkt om een handgranaat te gaan. De bewoners moeten voorlopig binnenblijven.



Door de afzetting wordt tram 13 omgeleid.



Dinsdagochtend is ook een explosief gevonden bij een pand in de Johan Huizingalaan in Nieuw-West. Dat pand is ook meerdere keren beschoten.



Eerder dit jaar werd in dezelfde straat aan een winkeldeur een handgranaat gevonden. Twee weken daarvoor werd een granaat aangetroffen aan de deur van club Suzy Wong in de Korte Leidsedwarsstraat. Bij diezelfde club lag in maart wederom een granaat voor de deur.



Vorig jaar werden voor horecazaken Club Abe en Café In the City ook al granaten gevonden.