Explosief gevonden in de Voetboogstraat

Het voorwerp werd net na middernacht ontdekt. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie werd kort daarop erbij gehaald. Pas 's ochtends kon de politie bevestigen dat het inderdaad om een explosief ging. Rond 3.15 uur waren de afzettingen opgeheven.



De politie heeft donderdagochtend nog geen idee of het aangetroffen explosief voor de patatzaak iets te maken heeft met de vier andere incidenten die in de stad hebben plaatsgevonden sinds het weekeinde.



"Dat is voor ons nu nog de grote vraag," zegt woordvoerder Esther Izaks. "Dit is natuurlijk een heel ander type locatie in de stad. Anders dan de plekken waar de laatste dagen incidenten waren en anders dan bijvoorbeeld de clubs waar eerder explosieven waren aangetroffen. Op het eerste oog lijkt dit daarom een heel andere zaak, maar we bekijken in de loop van de dag of één rechercheteam alle zaken moet onderzoeken of dat dit incident apart wordt bekeken."