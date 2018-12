Explosief geruimd uit geldautomaat Delflandplein

De omgeving is weer veilig. De EOD brengt het explosief naar een veilige plek om het daar tot ontploffing te brengen.



Rond 6.40 uur kreeg de politie meerdere meldingen binnen van een harde knal op het Delflandplein. Agenten ter plaatse constateerden dat er was geprobeerd om een geldautomaat te forceren, vermoedelijk met explosieven.



De schade is beperkt gebleven tot de geldautomaat en er zijn geen panden of woningen ontruimd. De Explosieven Opruimingsdienst is ter plaatse om de eventuele explosieven veilig te verwijderen.



De politie is nog op zoek naar drie verdachte mannen die op twee scooters zijn gevlucht.



In de nacht van woensdag op donderdag was er ook al een plofkraak gepleegd op een geldautomaat op het Belgiëplein in Nieuw-Sloten.



Lees ook: 'Het duurt niet lang meer of er valt een dode bij een plofkraak'