Explosief door brievenbus in woning Jordaan gegooid: ‘Het muurtje naar de gang is omgeblazen’

De explosie heeft de woning flink beschadigd. Beeld Het Parool

Rond 00.45 uur kwam bij de politie een melding binnen over een explosie in de Laurierstraat. Buurtbewoners dachten in eerste instantie aan een plofkraak, maar het bleek om een explosie in een woning te gaan. Door de ontploffing is grote schade ontstaan aan de voorkant van het pand. In de woning zelf is een deel van het plafond naar beneden gekomen.

Toeristen

Maandagochtend blijken de bewoners van de woning twee toeristen uit Thailand te zijn, die het huis hebben gehuurd voor een maand. De vader en moeder zijn in de stad om hun studerende zoon te bezoeken. “We hebben nog niet geslapen sinds het is gebeurd,” vertellen ze. “We zaten op de bank, naast het halletje waar de bom terechtkwam. We schrokken ons dood. De hele kamer vulde zich met rook. We snapten niet wat er gebeurde.”

Volgens de twee hadden de gevolgen veel groter kunnen zijn. “Naast de gebruikte brievenbus is nog een brievenbus die uitkomt op de woonkamer. Als ze die hadden gebruikt, dan waren we nu dood geweest,” zeggen ze. Van de verhuurder hopen ze vandaag nog een andere woning te krijgen. In de woning aan de Laurierstraat zeggen ze zich niet meer veilig te voelen.

Buurtbewoner Arjan Linnekamp (47) was even verderop op de Keizersgracht nog tot laat aan het werk toen hij de knal hoorde en besloot te gaan kijken. “Er is een explosief door de brievenbus gegooid dat zoveel impact had dat het muurtje naar de gang is omgeblazen,” zegt hij. “Een stuk van de deur heeft aan de overkant van de straat een kozijn kapotgemaakt.”

Explosies in de stad

Een woordvoerder van de politie laat weten dat na de explosie het Team Explosieven Verkenning (TEV) van de politie en de Explosieven Opruimings Dienst (EOD) van defensie ter plaatse zijn geweest. Zij zullen onderzoek verrichten naar het explosief dat is gebruikt, de recherche onderzoekt de verdere toedracht.

Enkele uren later na de explosie in de Jordaan vond er ook een ontploffing plaats bij de flat Gooioord in Zuidoost. Daar ontplofte rond 03.50 uur een explosief bij een liftruimte, aldus de woordvoerder van de politie. “Ook daar zijn het TEV en de EOD ter plaatse geweest, meer kunnen we er nog niet over zeggen,” aldus de politie. Ook bij die ontploffing vielen geen gewonden.

De stad wordt de afgelopen maand geteisterd door explosies bij woningen en bedrijven. Een maand geleden meldde burgemeester Femke Halsema dat het aantal explosies in Amsterdam in de afgelopen acht maanden is verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ze noemt daarbij als voorbeeld conflicten in de criminele sfeer, vaak drugsgerelateerd, of in de relationele of zakelijke sfeer, zoals afpersing.