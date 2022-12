Nieuws

Explosief aangetroffen voor pand aan Amstelveenseweg in Zuid

Voor een pand aan de Amstelveenseweg in Amsterdam-West is in de nacht van dinsdag op woensdag een verdacht pakket aangetroffen met een explosief, meldt de politie. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) heeft het explosief onschadelijk gemaakt.