Explosief aan winkeldeur West onschadelijk gemaakt

De Jan Evertsenstraat in West werd afgezet nadat daar een explosief werd aangetroffen. Volgens een woordvoerder van de politie ging het om een handgranaat.



Op AT5 is te zien hoe de handgranaat met tiewraps aan de deur van een winkel in de straat was bevestigd.



De straat, die was gestremd voor publiek en openbaar vervoer, waaronder tram 13, werd na onderzoek vrijgegeven.



Suzy Wong

Het is het vierde explosief dat in een jaar tijd in Amsterdam is geplaatst. Twee weken geleden trof de politie na een melding een granaat aan voor de deur van club Suzy Wong in de Korte Leidsedwarsstraat. De horecagelegenheid, die drie weken daarvoor van eigenaar was veranderd, heeft de deuren sindsdien gedwongen moeten sluiten.



Vorig jaar werden voor horecazaken Club Abe en Café In the City ook al granaten gevonden. Ook die twee zaken moesten tot grote ontzetting van de eigenaren dicht.



Dezelfde dadergroep

De politie houdt er rekening mee dat mogelijk dezelfde daders achter het plaatsen van de granaten zit. Hoewel Abe en In the City door andere eigenaren worden uitgebaat, is het volgens de politie mogelijk dat dezelfde dadergroep de ondernemers tracht te intimideren.