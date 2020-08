Explosie voor recent door Hakim Ziyech geopende kapperszaak

Barbershop Alles in Bedrijf aan de Slotermeerlaan in Nieuw-West. Beeld politie

Buurtbewoners hoorden rond vier uur ’s nachts meerdere knallen en belden de politie. In de ruit van de herenkapperszaak zit een gat. De twee daders zijn gevlucht.

Het bedrijf staat op naam van Aziz’ vader Saïd Kallah (53), die in 2009 door een groep gemaskerde mannen onder bedreiging van vuurwapens uit een theehuis aan de Eerste Hugo de Grootstraat was ontvoerd. Volgens de politie was hij toentertijd actief in het criminele milieu.

Ziyech opende de kapperszaak een paar weken geleden voor zijn vriend Aziz Kallah. Van die opening staan foto’s op sociale media, waarop Ziyech en Kallah voor de met ballonnen versierde kapperszaak poseren.

Bij een andere foto met Hakim Ziyech in de kapperszaak, gedateerd op 29 juli 2020, staat de tekst: ‘The three Moroccans. Barbershop & beautysalon Alles in Bedrijf is officially opened today by Aziz Kallah, Hakim Ziyech and co.’

Problemen in de onderwereld

In het criminele milieu gaan al jaren verhalen over problemen die Kallah zou hebben, ook vanwege de moord op een vriend van hem, oud-kickbokser Tarik el Idrissi in Noord. Politieonderzoek heeft dat nooit bevestigd.

Kallahs naam werd genoemd als doelwit bij een moord door persoonsverwisseling in 2016 in Osdorp waarbij de Ghanese vriend van een buurvrouw, bordenwasser Augustine Nyantakyi, werd doodgeschoten. Het OM loofde een beloning van 20.000 euro uit voor de gouden tip.

Dat Kallah doelwit was, is nooit gebleken. Kallah zei destijds tegen Het Parool dat hij geen idee had waarom iemand hem iets zou willen aandoen. “Ik heb geen vijanden,” zei hij.

Inmiddels gaan de opsporingsdiensten ervan uit dat een beruchte Amsterdamse crimineel het doelwit was. Hij had een vriendin in hetzelfde woonblok.

Kallahs advocaat Louis de Leon meldde destijds dat zijn cliënt paria was geworden doordat via de media ten onrechte is gesuggereerd dat die liquidatie voor hem bedoeld was.

Geen gewonden

De Leon kon vrijdagochtend nog niets zeggen over de explosie bij de door Kallah gerunde zaak. “Dit is volstrekt nieuw voor mij. Ik heb geen enkel idee waarom dit is gebeurd. Ik kan er nu geen zinnig woord over zeggen.”

Hakim Ziyech was niet bereikbaar voor commentaar.

De (technische) recherche en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) doen onderzoek. Er zijn geen gewonden gevallen.