Explosie veroorzaakt veel schade aan woning in Zuidoost

Beeld Joris van Gennip

De explosie gebeurde iets na 04.30 uur aan de Emanzana, midden in een woonwijk. “Ik denk dat mensen enorm zijn geschrokken, we kregen heel veel meldingen van buurtbewoners die de knal hebben gehoord,” zegt een politiewoordvoerster.

Wat er precies is ontploft, is nog niet bekend. De forensische opsporingsdienst heeft ter plekke onderzoek gedaan en de politie verricht nog een buurtonderzoek. Omwonenden die iets hebben gezien of beelden hebben van het incident, bijvoorbeeld van hun deurbel met camera, worden opgeroepen zich te melden bij de politie.

