Explosie op cruiseschip naast Centraal Station

Op een cruiseschip naast het Centraal Station heeft een explosie plaatsgevonden. Beeld Dingena Mol

De brandweer rukte rond 18.30 uur met groot materieel uit na de melding van de explosie in de machinekamer van het schip gelegen naast het Centraal Station. Na de explosie brak er een brand uit. Volgens een woordvoerder was niemand ernstig gewond geraakt. Wel hadden acht of negen personen rook ingeademd waarvoor ze werden onderzocht.

De tweehonderd opvarenden van het cruiseschip Viking Gymir uit Portugal, dat geschikt is voor de binnenvaart, zijn van het schip gehaald en daarna opgevangen. Het hele schip werd ontruimd. Er wordt nog onderzoek gedaan naar schadelijke stoffen die mogelijk zijn vrijgekomen.

