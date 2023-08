Explosie op balkon in Amsterdam-West, politie roept getuigen op om zich te melden

Door het explosief raakte een schuifpui van het balkon zwaar beschadigd. Beeld ANP

Rond 4.30 uur was er een harde knal te horen in de buurt, waarna de politie werd ingeschakeld. Door het explosief raakte een schuifpui van het balkon zwaar beschadigd. Drie mensen waren op het moment van de ontploffing aanwezig in de woning, van wie één minderjarige.

“De verdachte is op de vlucht geslagen,” zegt een woordvoerder van de politie. Onderzoek wees uit dat er een explosief op het balkon is gegooid of is geplaatst. Het is nog niet bekend wat het motief achter de explosie is. De recherche roept getuigen op om zich te melden.

Maandagochtend vroeg waren er ook twee explosies in Amsterdam-Zuidoost, aan de Rosa Luxemburgstraat en in de nabijgelegen Raden Adjeng Kartinistraat. De politie houdt rekening met een verband tussen deze twee explosies, maar is nog bezig met het onderzoek.