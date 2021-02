Explosie in woning Oost, vermoedelijk door zwaar vuurwerk

Beeld Stefan Raatgever

Dat meldt de politie op Twitter.

Volgens een politiewoordvoerder werd de knal vermoedelijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk. Bij de explosie zijn geen gewonden gevallen. Of het gevaar geweken is, kon de woordvoerder nog niet zeggen. Een teamleider Explosieven Verkenning is naar de plaats van het incident voor verder onderzoek.

Meerdere hulpdiensten zijn onderweg naar de Mataramstraat in Amsterdam Oost. Er is daar een grote knal gehoord en er komt rook uit een woning. Geef hulpdiensten de ruimte en hou afstand. Verdere informatie volgt. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) 3 februari 2021