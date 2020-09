Explosie in woning Amstelveen, bewoonster: ‘Ik heb geen keuken meer’

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De explosie vond rond 21:00 ‘s avonds plaats. Buurtbewoners geven aan dat er een explosief via een zijraam de woning is ingegooid. Ze zagen een vrouwelijke bewoonster na de explosie naar buiten komen. “Ik heb geen keuken meer, mijn keuken is weg,” riep ze.

“Het was een klap niet normaal, we zijn ons kapot geschrokken,” zegt een van de buren. Een andere buurtbewoner geeft aan een lichtflits gezien te hebben.

Er vielen geen gewonden, wel liep het pand veel schade op. “Daarbij moet je bijvoorbeeld denken aan ramen die stuk zijn,” zegt een woordvoerder van de politie. De brandweer is niet opgeroepen.

Waarom een explosief de woning in is gegooid is nog niet duidelijk. De recherche doet onderzoek en ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie is ter plaatse. De omgeving is ruim afgezet.