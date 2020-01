Explosie in flat Zuidoost, ‘aanzienlijke schade’

De plek waar het explosief zou zijn ontploft. Beeld Screenshot AT5

Dat vertelt hij in een gesprek met AT5. De stadszender toont ook beelden van de schade. Na de ontploffing zouden glasscherven in het bed van een kinderkamer terecht zijn gekomen.

De bewoner, die woont op de zevende verdieping, vertelt tegen AT5 dat hij denkt dat het explosief aan de buitenkant van zijn woning tegen het raam is bevestigd, waarna het is geëxplodeerd. Hij zegt geen idee te hebben waarom iemand het op hem of zijn woning zou hebben gemunt. ‘Ik heb geen vijanden hier.’

De politie bevestigt dat agenten woensdagochtend zijn gaan kijken bij de woning. “Dat daar aanzienlijke schade is bij die ruit, dat is duidelijk. Het had heel anders kunnen aflopen. Wat er precies is gebeurd, dat moet nog worden uitgezocht,” aldus een woordvoerder. Met de bewoner is afgesproken dat hij aangifte komt doen, waarna het onderzoek verder wordt opgepakt.