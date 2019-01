Explosie in coffeeshop Smoke Palace in Oost

De ontploffing was zo hard dat een agent de trillingen kon voelen op het even verderop gelegen politiebureau. Verschillende bewoners moesten hun huis verlaten. De politie gaat ervan uit dat het om een explosief gaat.



De explosie vond rond kwart voor vijf 's nachts in het pand plaats. De forensische opsporing en het Team Explosieven Verkenning onderzoeken nu wat er precies is gebeurd en om wat voor ontploffing het gaat.



Trillen

Volgens de politie was de klap tot diep in de straat te horen. Ook op het politiebureau op de Linnaeusstraat, op een paar honderd meter van de coffeeshop, zaten de agenten rechtop in hun stoel. "Je voelde het in het bureau zelfs trillen," vertelt een woordvoerder van de politie.



Er zijn geen gewonden gevallen. Wel is er veel schade aan het pand en zijn er in de omgeving enkele ramen gesprongen. Verschillende bewoners moesten hun huis verlaten, zij mogen inmiddels weer naar huis. In verband met het onderzoek was de straat enige tijd afgesloten. Deze is inmiddels weer open.



Café Kuijper

Voor het personeel van het nabijgelegen café Kuijper - slechts twee deuren verderop - was het ook schrikken. Tijdens het opruimen en afsluiten van het café kwam de keiharde explosie als een enorme verrassing.