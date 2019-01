Ontploffing in bedrijfspand Linnaeusstraat in Oost

De explosie vond rond kwart voor vijf 's nachts in het pand plaats. De Forensische opsporing en het Team explosieven verkenning zijn ter plaatse om te onderzoeken wat er precies is gebeurd en om wat voor ontploffing het gaat. In verband met het onderzoek was de straat enige tijd afgesloten.



De politie houdt nog rekening met alle scenario's. "Het is niet duidelijk of het om een explosief gaat. Het zou net zo goed om een gaslek of om vuurwerk kunnen gaan," aldus een politiewoordvoerder.



Later meer.