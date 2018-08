Explosie flat Diemen gelinkt aan liquidatieverdachte El B.

De ontploffing was vlakbij het appartement van zijn familie. De ramen van meerdere woningen sneuvelden, maar niemand raakte gewond.



In het strafproces tegen Abderrahmane el B. en een medeverdachte was afgelopen maandag een inleidende zitting. Hij wordt er van beschuldigd rollen te hebben gespeeld in de plannen voor de liquidaties van drie criminelen die worden gerekend tot het kamp van het in 2014 geliquideerde onderwereldkopstuk Gwenette Martha.



Drie liquidaties

Eerst ontplofte op 1 november 2014 een explosief onder de huurauto waarin de in Amsterdam zeer actieve crimineel Chahid Yakhlaf met een vriend reed. De Volkswagen Golf viel een eindje verderop stil waarna Yakhlaf met een automatisch wapen werd beschoten vanuit een BMW.



Hij kon met geluk vluchten en raakte slechts gewond aan zijn arm. Op Oudjaarsdag 2015 is hij alsnog doodgeschoten bij de camping in het Gelderse Kerkdriel waar hij zat ondergedoken.



Op 3 april 2016 volgde een aanslag op de Amsterdamse crimineel Nourdine A., in het milieu bekend als 'Hitler'. Hij was er in de onderwereld van beschuldigd moordopdrachten te hebben aangenomen van Martha. Twee mannen op een scooter namen hem met zeker één automatisch wapen onder vuur terwijl hij in een auto zat op de Burgemeester Vening Meineszlaan in Nieuw-West. Hij bleef ongedeerd.



Vuurwapen ter bescherming

Op vrijdag 1 juli 2016 werd Abderrahmane el B. bij de flat aan de Beukenhorst in Diemen zelf onder vuur genomen op zijn scooter, maar kon hij wegkomen. Hij is vervolgens al tweemaal veroordeeld voor vuurwapenbezit omdat hij geen andere oplossing zag dan zich te bewapenen.



Op 1 juni vorig jaar reed een arrestatieteam twee gewapende mannen klem in een gestolen BMW, die op weg leken om een crimineel uit de Amsterdamse Diamantbuurt te liquideren bij de woning in Almere waar die toen verbleef. De rechtbank heeft hen vorige week veroordeeld tot forse straffen voor het voorbereiden van die liquidatie. El B. wordt er in zijn aparte proces van beschuldigd bij de voorbereidingen betrokken te zijn geweest.



Waarschuwing om te zwijgen

De hoofdstedelijke recherche beschouwt de zwakbegaafde El B. als extreem gevaarlijk omdat hij zich heel eenvoudig laat inzetten voor moorden.



Zelf zit hij in afwachting van zijn proces in de cel, maar de explosie in de nacht van donderdag op vrijdag bij de flat van zijn familie zou een waarschuwing kunnen zijn dat hij niet moet praten. Het onderzoek door de recherche is vanzelfsprekend nog pril.



